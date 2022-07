Isa Pantoja confirma que su madre ha reconocido lo que muchos insinúan de ella

Isa Pantoja está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera, atrás quedaron los conflictos que le convirtieron un rostro polémico. Se ha convertido en la cara más amable de su familia y está muy orgullosa de su madre, quien ha hecho una confesión interesante. Siempre se ha comentado que Isabel no trataba bien a su público, pero la tonadillera ha demostrado estar lejos de sus detractores.

Isa Pantoja es consciente de que algunos periodistas insinúan que la viuda de Paquirri siempre ha estado cerca del colectivo LGTBI. Este planteamiento ha cobrado fuerza porque los responsables del Orgullo de Madrid le han entregado un premio importante. “Yo soy una más de ustedes”, ha gritado emocionada mientras el público aplaudía su discurso.

Isa ha cambiado con el paso del tiempo y actualmente mantiene una relación estupenda con su madre, pese a las discusiones que tuvieron. La colaboradora está encantada de que Isabel haya retomado la vida pública, pues es una estrella que sigue teniendo mucho público. Sus fans se trasladan hasta donde haga falta para disfrutar de su voz, de hecho en Madrid había gente de Argentina y de Chile.

Isa, gracias al discurso que ha pronunciado la tonadillera, ha confirmado que el colectivo LGTBI está encantado con su presencia. “Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas porque he estado emocionada. Hace años que me querían entregar este premio, pero por cosas no fue posible y hoy se ha hecho realidad”, ha explicado la sevillana.

Pantoja ha recibido muchas críticas desde que Kiko Rivera se sentó en los platós de Telecinco para lanzar acusaciones muy graves. Ella está tranquila y les ha hecho una promesa a sus fans del Orgullo: “Yo soy muy buena, así que voy a ir al cielo”. La cantante está pletórica, se ha dado cuenta de que sus seguidores le necesitan y ha dejado atrás la tristeza que estaba arrastrando.

Isa Pantoja está sorprendida por lo que ha pasado

Isa está con la cantante, piensa que no se merece lo que le ha hecho Irene Rosales: hablar mal en la portada de una revista. Irene ha acusado a Isabel de hacer “daño psicológico” a Kiko Rivera e incluso ha insinuado que no estaba tan mal como decía. Le ha dedicado unas palabras muy duras y las consecuencias no se han hecho esperar.

La viuda de Paquirri no ha sufrido ningún daño por los últimos ataques que han lanzado contra ella, todo lo contrario. Gran parte del público se ha solidarizado con su situación y ha convertido su nombre en lo más comentado de las redes sociales. Sorprendentemente la gran mayoría de los comentarios son buenos, todo el mundo reconoce que la tonadillera ha sido traicionada.

Pantoja, con el poderío que le caracteriza, se ha subido al escenario en Madrid y ha recibido un premio muy especial para ella. “Vuestro orgullo es mi orgullo”, ha comentado muy emocionada sin entrar en más detalles. Hay quien compara esta frase con la que pronunció su antigua amiga María del Monte en Sevilla, quien aprovechó para presentar a su novia.

Isa Pantoja ha recuperado la relación con Isabel

Isa está encantada con el rumbo que ha tomado la trayectoria de su madre: el público se ha dado cuenta de que es una víctima. Hay quien piensa que Kiko Rivera se ha aprovechado de ella para ganar dinero en la prensa del corazón. La sevillana no ha respondido ni a una sola provocación, simplemente se ha limitado a hacer lo que mejor sabe: brillar en los escenarios.

“Sin vosotros y todo el mundo que está aquí yo no estaría de pie. A este colectivo que llevo en mi alma, gracias a ustedes hemos podido ser artistas, las más grandes. Yo soy artista gracias a vosotros”, ha declarado Isabel visiblemente emocionada.