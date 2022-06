Isa Pantoja confirma que la crisis en la pareja está siendo dolorosa

La historia de amor entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira comienza a tambalearse e Isa Pantoja lo ve. A pesar de que la parejita parecía estar en su mejor momento tras haber declarado su amor a los cuatro vientos, una fuerte discusión podría separarles para siempre.

Todo después de que Yulen se acercase a hablar con Marta Peñate. En ese momento, la Pantojita le recriminaba al esgrimista que la estuviesen 'poniendo verde' a sus espaldas.

"Que no te afecte tanto", le aconsejaba él al verla tan alterada, lo que desembocaba en una fuerte bronca entre ambos.

"Si tú eres mi uña y yo soy tu carne, no entiendo que en todo el día no digas dónde está Anabel", le reprochaba la influencer completamente indignada con el comportamiento de Pereira.

Sin embargo, el deportista le dejaba claro que todo había sido un malentendido. "Has escuchado una parte, has montado una película y me has puesto como el malo", trataba de hacerla entrar en razón.

Esa reacción tan exagerada de Anabel no terminaba de gustarle nada a Yulen, que incluso se plantea alejarse de ella.

"Yo te he dicho que no te renta, que te apaga. Te has dado cuenta de eso y estás crecido. No tienes que rendir cuentas a nadie", le recomendaba Anuar Beno.

Mientras que el esgrimista se limitaba a decir que se "ha dado cuenta de algunas cosas".

Poco después, parece que las aguas volvían a su cauce, ya que la sobrina de Isabel Pantoja no dudaba en buscar a su nuevo amor para hablar con él. "He ido a buscarte para hablar contigo. ¿Delante de la cámara te voy a decir si estoy bien?", le decía.

"¿No me conoces? Te vas a la pesca cuando a quien más necesito es a Ana y a ti. Si no te sale, no te sale. Estoy dolida".

Anabel Pantoja y Yulen Pereira afrontan su primera gran bronca

Aunque Yulen insistía en que él sí que había ido a buscarla para interesarse por ella. "Si una persona no es cariñosa no lo va a ser ni aquí ni en España ni en Honduras", opinaba Ana Luque al respecto.

Pero, pese a todo, parece que la pareja ha terminado haciendo las paces, de ello se ha dado cuenta Isa Pantoja, muy pendiente del concurso de su prima. "Luego hemos acabado genial, como siempre. Anabel tiene tanto sus cosas buenas como las malas, como todos", confirmaba Pereira tras la reconciliación.

De hecho, aseguran que la discusión les ha ayudado a conocerse más. El esgrimista presume de conocer perfectamente a su compañera. "El libro lo puedo leer desde la portada hasta la última página", sostenía.

Sin duda, una relación que sigue generando mucho revuelo y que muchos ponen en duda, ya que no confían en las intenciones de Yulen con la Pantojita.

Sin embargo, a pesar de las advertencias, Anabel sorprendía a todos reconociendo que incluso le gustaría tener hijos con Yulen.

"Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz", aseguraba abiertamente.

Unas declaraciones que sentaban como un jarro de agua fría a su ex, Omar Sánchez. "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que en realidad son", escribía a modo de indirecta en redes sociales. "Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera".

El tema de los niños fue el principal motivo que desencadenaba la ruptura entre Omar y Anabel apenas cuatro meses después de casarse.

Ella dejaba muy claro que no estaba interesada en complicarse la vida de esa manera y quería disfrutar al máximo de su juventud.

Mientras que Omar siempre ha tenido intención de formar una familia, lo que indiscutiblemente terminaba distanciándoles.