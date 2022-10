Isa Pantoja confiesa lo del ADN del pequeño de la casa y pide ayuda para solucionarlo

Isa Pantoja ha regresado a primera línea y ha hablado de la paternidad de su hermano Kiko Rivera. El DJ puso en duda sus orígenes y ha conseguido que Francisco Javier, hijo del doctor Cariñanos, exponga su versión. Supuestamente el marido de Irene Rosales se puso en contacto con él porque pensaba que eran familia, incluso quería hacerse unas pruebas.

Isa Pantoja ha desvelado que esté asunto está dañando profundamente a su madre, quien considera a Kiko el pequeño de la casa. En la actualidad mantienen una relación muy tensa, pero los expertos aseguran que nunca se han dejado de querer, todo lo contrario. Siempre estarán unidos por un vínculo muy especial, de ahí la importancia del error de Rivera.

| Instagram

Isa ha confesado que lo del ADN de su hermano está debilitando a Isabel Pantoja, pues resucita un tema bastante duro para ella. Se ha dado a entender que tuvo una relación secreta con el doctor Cariñanos, un médico sevillano que trataba a grandes estrellas. La periodista Lydia Lozano ha confirmado que este rumor sonó con fuerza mucho tiempo, incluso se realizaron investigaciones.

Isa ha participado en Fiesta, el nuevo programa de Emma García, y ha sido prudente a la hora de hablar de los orígenes de Kiko. No tiene relación con él y pretende que la polémica que hay entre ellos no se haga más grande, quiere parar ya. Por ese motivo ha pedido ayuda a la justicia, cree que es la única forma de solucionarlo, no le ha quedado otra.

Pantoja prefiere no anunciar con exactitud lo que piensa hacer, pero sí ha dejado claro que pondrá fin a su sufrimiento muy pronto. No consiente que el marido de Irene Rosales hable de ella con tanta soltura, cree que todo lo hace por dinero. “Va a ir por la vía legal, ya lo planteó ella, lo dijo ella en su momento y pensaba que eso iba a parar, pero no para”, explica Antonio Rossi.

Isa Pantoja quiere llegar hasta el final

Isa ha dejado claro que Kiko no le tiene que perdonar, es ella la que debe dar su brazo a torcer en una futura reconciliación. Según ha insinuado, en el pasado habló con sus abogados para frenarle los pies y ahora ha vuelto a pedir consejo. “Me planteé una opción dolorosa, pensando que era la única forma de parar, y lo que voy a hacer no lo voy a anunciar”.

| Telecinco

Pantoja está muy dolida, se siente dañada y sabe que la única forma de seguir caminando tranquila es pedir ayuda a la justicia. La periodista Marisa Martín-Blázquez ha dado la clave, ahora todos los espectadores entienden por qué la denuncia no ha llegado antes. “Ya no se plantea que sea su hermano o no, esto ha llegado a otros límites, ha pasado la barrera de lo personal”.

La hija de la cantante tiene las ideas muy claras, está estudiando derecho y en un futuro cercano quiere abandonar la televisión. Pretende retirarse en la más absoluta discreción y para ello necesita que su familia le deje al margen de todo. Isabel cumplirá este deseo, pues nunca ha sido amiga de la prensa rosa, pero Kiko sigue amando el negocio.

Isa Pantoja ha tomado una decisión

Isa ha dejado de disimular, ya no intenta ocultar lo que piensa sobre su hermano y el público aplaude su coraje. Considera lamentable que haya puesto en duda su paternidad, pues lo único que ha conseguido es hacer daño a la tonadillera. Ha confirmado que Isabel lo está pasando mal por este tema y lo último que necesita son más problemas.

Pantoja quiere protegerse, por eso se ha puesto en manos de un buen abogado y quiere llegar hasta el final del asunto. El DJ tendrá que estar preparado para cualquier cosa, pues su hermana no quiere compartir su estrategia públicamente. Serán las autoridades las que se pongan en contacto con él para exigirle explicaciones.