Isa Pantoja confía en que su nuevo embarazo frene la complicada separación

Isa Pantoja se ha ganado el cariño del público porque ha demostrado que está dispuesta a hacer cualquier cosa por el bienestar de su familia. Su madre Isabel se ha separado de ella, no sabe qué hacer para recuperar su cariño, pero quiere seguir intentándolo. Muchos periodistas aseguran que la cantante adora a su nieto Albertito, hijo de Chabelita, así que la colaboradora ha encontrado la solución.

Isa Pantoja desveló en febrero de 2022 que quería volver a quedarse embarazada, pues su relación con Asraf Beno atraviesa su mejor momento. “Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que creo, me gustaría y me encantaría”, comentó en Telecinco. Este niño podría salvar el futuro de la familia Pantoja, aunque habrá que esperar para comprobarlo.

Isa es consciente de que Isabel cada vez está más separada de ella, por eso está intentando demostrar que es una joven responsable. Hay quien dice que la cantante no confía en su hija porque trabaja en televisión y tiene miedo de que filtre determinadas informaciones. Es importante aclarar que esto nunca ha sucedido, de hecho Chabelita es estrictamente cuidadosa.

Isa sabe que la situación no está perdida y que muchos rumores no se corresponden con la realidad, así que todavía tiene esperanza. La periodista Gema López aseguró en Sálvame que la viuda de Paquirri quería desheredar a sus hijos, pero esta información no es cierta. La propia tonadillera ha hablado con varios medios para dejar claro que no ha modificado su testamento.

La joven Pantoja quiere frenar la separación cuanto antes, así que es posible que visite a su progenitora en las próximas semanas. Actualmente está disfrutando de la Feria del Puerto de Santa María y ha grabado un reportaje para El Programa de Ana Rosa. En esta pequeña entrevista ha aprovechado para desvelar que Isabel no se siente cómoda en este tipo de eventos, ella prefiere El Rocío.

Isa Pantoja conoce los nuevos planes de su familia

Isa tiene claro que su hermano Kiko Rivera terminará firmando la paz con Isabel, de hecho el periódico La Razón apuesta por la reconciliación. La artista ha triunfado en América, donde ha dado una serie de conciertos que han sido un éxito, y ha regresado con energías renovadas. Según el citado medio, está dispuesta a sentarse a hablar con el marido de Irene Rosales.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa siempre sale perjudicada de todos los conflictos, pero esta vez quiere que sea diferente. Nadie tiene nada que reprocharle porque su comportamiento ha sido excepcional, lo único que ha hecho ha sido defenderse. Sus compañeros de Telecinco están encantados con ella y cada vez tiene más presencia dentro de la cadena.

La pequeña Pantoja quiere cambiar de vida y sabe que antes o después abandonará los platós de televisión. Está estudiando derecho y tiene muchas posibilidades de acabar la carrera porque es inteligente y constante. Después quiere ampliar la familia y este nuevo embarazo podría frenar una separación que está generando mucho dolor.

Isa Pantoja descubre el dinero que estaba oculto

Isa es muy prudente y prefiere no hablar de ciertos temas, aunque está al tanto de todo lo que está sucediendo. Isabel, según cuentan en Telecinco, tiene muchas deudas y pretende sanear sus cuentas con el dinero que ha ganado en América. El portal Informalia asegura que ha regresado de esta gira con 200.000 euros en el bolsillo.

La novia de Asraf Beno sabe perfectamente que el dato anterior podría no corresponderse con la realidad, de hecho hay varias teorías. En el programa Sálvame contaron que ganaría 100.000 euros por cada concierto. Sea como sea, lo único que está claro es que la tonadillera por fin podrá actualizar su situación financiera.