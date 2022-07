Isa Pantoja comprueba que ha estado besándola porque quería su dinero

Isa Pantoja le prometió a su madre que iba a ser más famosa que ella y lo cierto es que le falta poco para conseguirlo. Se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de Telecinco, por eso está presente en todos los conflictos. La cadena está preparando un nuevo programa que contará con la participación de alguien que no tiene buena conexión con el clan.

Isa Pantoja ha descubierto, gracias a la revista Semana, que la madre de Yulen Pereira está a punto de firmar un contrato con La Granja. Este programa tiene un espíritu parecido al de Supervivientes, aunque los sueldos que se manejan son mucho más bajos. Arelys ha sorprendido a todos porque cuando llegó a la pequeña pantalla prometió que iba a ser algo pasajero.

| Mediaset

Isa siempre ha sospechado que Arelys se había acercado a su prima porque buscaba su dinero, mejor dicho: la fama de los Pantoja. La madre del deportista empezó criticando a la sevillana, pero se dio cuenta de que tenía mucho poder y cambió de opinión. También ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe hablando de ella, así que hay motivos suficientes para sospechas.

Isa y todos los que quieren a Anabel se sorprendieron al ver los besos que la influencer recibía de su nueva suegra. Arelys dijo que no estaba de acuerdo con el noviazgo que su hijo mantenía con la prima de Kiko Rivera, por eso nadie entendió su comportamiento. La información de la revista Semana lo explica todo: hay intereses.

Pantoja está cansada de que ciertas personas se aprovechen de su familia, tanto ella como su madre han sufrido muchas traiciones. Todo el que cruza las puertas de Cantora, finca en la que reside Isabel, termina contando intimidades en la prensa del corazón. A la suegra de Anabel no le ha hecho falta pisar en inmueble simplemente viajar a Honduras y besar a la colaboradora.

Isa Pantoja lo contará cuando encuentre el momento

Isa es la encargada de defender a su prima durante Supervivientes 2022, por eso tiene que ser prudente y guardar las formas. No puede dejar que un conflicto familiar enturbie el concurso de la influencer porque está a punto de llevarse el premio final. Sin embargo, la hija de Isabel le contará todo a Anabel cuando regrese a España y sepa si ha ganado el juego.

| Mediaset

Pantoja ha experimentado una gran evolución con el paso de los años, no queda nada de aquella joven rebelde del pasado. Está tan centrada que pretende dejar los medios de comunicación, aunque antes necesita asegurarse un futuro. Está estudiando derecho y quiere convertirse en una gran abogada porque siempre ha sido la ilusión de su madre.

Arelys está en el punto de mira porque muchos periodistas consideran que ha incumplido su palabra. Prometió que desaparecería de Telecinco sin hacer ruido y ahora está negociando un contrato millonario con un nuevo programa. Se llama La Granja y se emitirá después de Supervivientes, así que es posible que Yulen Pereira sea su defensor en plató.

Isa Pantoja está cansada de seguir disimulando

Isa ayudará a Anabel e intentará resolver sus problemas, pero tampoco puede estar pendiente de todo lo que sucede. Tiene sus propios conflictos, de hecho hace unos meses que no habla con su hermano Kiko porque está decepcionada. No quiere seguir escondiendo la realidad y ha reconocido que estará un tiempo alejada del DJ, pues no se merece otra cosa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Pantoja tiene buena prensa, está preparada para dar cualquier paso y sabe que cuenta con el apoyo de los rostros más influyentes de Telecinco. Jorge Javier Vázquez le ha mostrado su apoyo en más de una ocasión porque se ha dado cuenta de que es sincera y honesta. Es la nueva sensación de la cadena, por eso cada vez tiene más presencia.