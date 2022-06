Isa Pantoja se asusta tras confirmar la enfermedad y huye pidiendo ayuda

Isa Pantoja se ha convertido en uno de los rostros más respetados de su familia porque siempre da explicaciones para acallar los rumores.

Recientemente ha explicado por qué se ha visto obligada a huir de los platós de Telecinco de forma temporal: tiene exámenes pendientes. Se comprometió con su prima Anabel y le prometió que le iba a defender en Supervivientes 2022, pero no ha podido cumplir con su palabra.

Isa Pantoja está asustada porque la defensa de Anabel no es el único problema al que debe enfrentarse: su madre y su hermano necesitan ayuda. La cantante está en Chile dando unos conciertos y ha sido desalojada de su hotel por un seísmo preocupante. Por otro lado, Kiko Rivera ha confirmado que tiene una enfermedad: se ha contagiado de coronavirus.

| Telecinco

Isa siempre ha estado al lado de los suyos, pero piensa que ha llegado su momento y que necesita cumplir con sus propios objetivos. Está estudiando derecho y no quiere que nada le desconcentre de las pruebas finales, por eso ha huido de Telecinco. Sin embargo, ha usado sus redes sociales para pedir ayuda: quiere que sus seguidores apoyen a Anabel en Supervivientes.

“Me da mucha pena no poder estar en el debate de hoy, que sé que es importante porque Anabel está nominada. Justo ahora que es cuando me necesita, pero me es imposible. Hay más defensores y coincide que tampoco pueden”, ha explicado la colaboradora en su cuenta de Instagram.

Isa les ha pedido a sus fans que voten para que su prima se quede en la isla porque piensa que está concursando bien. Cree que tiene posibilidades de ganar Supervivientes porque ha demostrado estar por encima de sus detractores. No entra en conflictos que no le corresponden y siempre tiene respuesta para todos los ataques que recibe.

Isa Pantoja sabe que su madre corre peligro

Isa está preocupada porque la viuda de Paquirri ha recibido una mala noticia: en Lima han activado un protocolo de seísmo. La cantante ha preparado un espectáculo que pretende consolidar su reinado musical y es posible que este contratiempo haya asustado al público.

Afortunadamente la situación está controlada y nadie corre peligro, así que la joven Pantoja puede estar tranquila.

| GTRES

Chabelita es una mujer informada y sabe lo que está sucediendo con su hermano Kiko Rivera, aunque prefiere no hablar del asunto. El DJ ha anunciado en sus redes sociales que está enfermo, pero la noticia no ha tenido tanta repercusión como se esperaba. Actualmente no tiene buena imagen y la prensa prefiere mantener las distancias porque es un personaje bastante conflictivo.

La colaboradora de El Programa de Ana Rosa prefiere centrarse en la parte de su familia que siempre ha estado a su lado. Es el caso de Anabel, quien necesita recibir los votos del público para continuar su estancia en Honduras.

Los expertos aseguran que tiene muchas posibilidades de ganar Supervivientes, pues ha demostrado que está a la altura de las circunstancias.

Isa Pantoja está preocupada: “Era imposible”

Isa quiere ser honesta y lamenta no poder estar en Telecinco, pero ni siquiera está acudiendo al plató de El programa de Ana Rosa. “Por ir a los programas he priorizado la tele a mis estudios porque Anabel delegó en mí su defensa. Decidí dejar asignaturas para septiembre porque os juro que era imposible, pero ella sabía que en estas fechas yo no podía ir”.

Pantoja promete que ha sido sincera y piensa que no ha fallado a nadie, pero quiere dar explicaciones para que no haya confusiones. También está preocupada porque le resulta complicado hablar con Isabel y sabe que la cantante ha tenido que huir del hotel.

Ningún periodista ha averiguado datos exactos porque todo lo que le rodea está muy bien protegido.