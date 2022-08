Isa Pantoja arremete contra su hermano Kiko con el multazo policial que acaba de caer

Isa Pantoja no tiene vacaciones este mes de agosto. La colaboradora televisiva tampoco es que se mate trabajando, pero es fiel a su tertulia televisiva en El Programa del Verano, una vez por semana.

Si la actualidad manda y tiene que intervenir más veces, también lo hace, ya sea en plató o a través de videollamada desde El Puerto de Santa María.

Esta semana Isa ha suscitado bastante interés informativo, pues ha sido el cumpleaños de su madre. También es una de las pocas que tiene linea directa y habitual con Anabel, su prima. Además, la novia de Yulen está en Egipto de vacaciones, país que Isa visitó hace unos meses.

Isa le ha dado algunas recomendaciones sobre qué visitar allí y también cuáles son los mejores lugares para hacerse fotos y posar. La complicidad entre las primas es, pues, evidente y la hermana de Kiko Rivera está encantada con ello. Isa también ha confirmado que "le consta" que no hay exclusiva del viaje, aunque sí que podría tratarse de un viaje "patrocinado", según Pepe del Real.

El dardo de Isa Pantoja a Kiko a cuenta de la multa

Isa Pantoja comenta los temas de actualidad por los que le preguntan. Lo cierto es que ha adquirido una soltura y una elegancia contestando que todo el mundo alaba. Si de algo no quiere hablar, lo dice educadamente y dando la mínima opinión y todo el mundo queda satisfecho.

El tema más delicado que tenía sobre la mesa es el de su exnovio Omar Montes. Y es que esta semana, el de Pan Bendito la ha liado gorda en el centro de Madrid. Omar es uno de los músicos más seguidos de España, en estos momentos.

Todo lo que toca lo convierte en el oro de las impresionantes cadenas que luce en el cuello. No se le ocurrió otra cosa que convocar vía redes sociales a sus seguidores a la Plaza de Colón de Madrid.

| Instagram

El objetivo era promocionar su nueva canción, con la promesa de repartir camisetas con el título de la canción. Pues bien, lo que empezó como una broma congregó a miles de personas a las siete de la tarde en el centro de Madrid. Omar llegó con sus amigos y un descapotable y se desató la locura, obligando a la Policía a intervenir.

Además de orden, la Policía le puso una multa al cantante, que ahora tendrá que pagar. "Se me fue de las manos", ha afirmado Omar

Isa Pantoja y Omar Montes fueron pareja durante un tiempo. No acabaron nada bien e Isa no comulga con las ganas de protagonismo de su ex.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Yo es que hablar de personas que de repente se saltan así las normas, ji ji, ja ja, que gracioso, que si el pasaporte covid, que si lleno una discoteca cuando hacían falta las mascarillas... y luego es «no es que se le ha ido de las manos», es que eso me recuerda a otra persona que también se le va de las manos y.... y ya está.

Isa dice sin decir aunque se entiende perfectamente que pone en el mismo saco a Omar y a su hermano Kiko. En este segundo caso, en referencia a las durísimas declaraciones que el Dj hizo contra ella y contra su madre y por las que todavía hoy no se hablan.

Por si fuera poco, Omar y Kiko son amigos y comparten profesión. Claro que Omar está a años luz en éxito y repercusión respecto a Kiko, que está en uno de los momentos más bajos de su carrera musical.

| Instagram

"Yo, para reírme... pues no me río", ha concluido seria y visiblemente molesta Isa, logrando nuevas muestras de aprobación por parte de sus compañeros de plató.