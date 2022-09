Isa Pantoja acepta que nunca ha habido amor y que él solamente buscaba dinero

Isa Pantoja, quien continúa sin aclarar cuándo se producirá su boda con Asraf Beno, se encuentra alucinada con lo que está viendo por televisión. Nos estamos refiriendo a que está siendo testigo de cómo Omar Sánchez, el que fuera marido de su prima Anabel Pantoja, está rehaciendo su vida. Y lo está llevando a cabo ante la mirada de millones de españoles.

La joven está perpleja de que él nada más comenzar a concursar en Pesadilla en El Paraíso parece haber encontrado el amor. Se está dejando llevar, lo que ha traído consigo que le lluevan las críticas. Y es que hay quienes consideran que no tiene nada de sentimientos, que todo lo hace por dinero.

Isa Pantoja, perpleja con Omar

La hermana de Kiko Rivera mantiene muy buena relación con Anabel y sabe que, aunque ha rehecho su vida con Yulen, quiere y piensa mucho en su ex. Tanto es así que quiso desearle buena suerte en redes sociales antes de que entrara en el reality. Lo que quizás no esperaba, y le puede doler, es que él ya la haya olvidado.

Isa ha visto que, nada más dar comienzo Pesadilla en El Paraíso, el canario ya puso el punto de mira en Marina. Muy pronto intentó besarla, aunque ella lo rechazó. Pero las cosas han cambiado en los últimos días.

Ha sido la extronista la que lo ha besado y, luego, han protagonizado más instantes similares en la cama y frente a sus compañeros. De ahí que el surfista haya reconocido que está viviendo un momento precioso. Es más, ha llegado a desvelar que “es la primera vez que me pasa algo así en mucho tiempo, lo de tener cosquillas en el estómago por alguien”.

Ahí no ha quedado todo, pues él ha hablado de Raquel Lozano, la chica con la que tuvo un romance antes de comenzar a participar en el concurso. Sobre esto ha dicho: “Siento que va a hablar, aunque, mira, me da igual. Quedó claro lo que había y está en los mensajes, que haríamos un paréntesis y ya veríamos qué pasa”.

“No me voy a cortar un pelo porque no estoy haciendo nada malo. Estoy haciendo lo que me nace, aunque supongo que le molestará verme con otra. Cuando me anunciaron para el reality, seguí quedando con ella, pero quizás tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, de que alguien me ha llamado más la atención”.

Isa Pantoja sabe que él está siendo muy criticado

La cuñada de Irene Rosales es consciente de que el comportamiento de Omar la ha dejado perpleja a ella y a muchas personas más. Y entre las mismas a la citada Raquel, quien no ha dudado en hablar sobre el idilio de aquel con Marina. Sobre el amorío ha dicho en plató: “A ella me la creo y veo que está sintiendo”.

“Yo sé que él antes del concurso ya estuvo preguntando por ella y lo lleva todo un poco preparado. Eso sí, puede ser que, después de mucho tiempo, el roce haga el cariño. De él dudo porque le dice las mismas cosas que a mí”.

Isa ha visto que Lozano no es la única que no se cree al canario y que piensa que lo hace todo por dinero. Así, numerosos internautas han dejado mensajes en este sentido, tales como “está todo impostado y forzado” y “Lo que aprende 'El Negro'. Ganaba 1000 € en la playa y, ahora, para dar de que hablar y ganar más, se vuelve poeta para conseguir los 10 000 € en cuatro horas”.

