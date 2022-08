Irene Urdangarin y la alocada fiesta que pone en peligro todo lo que ha conseguido

Sin duda alguna, Irene Urdangarin es uno de los miembros de la Familia Real más discretos. No es de extrañar la verdad porque sus primos, Victoria Federica y Froilán, siempre están acaparando titulares, en cambio, ella siempre se ha mantenido alejada del foco mediático.

A sus recién 17 años cumplidos, la joven ha vivido un año especialmente duro, ya que salió a la luz la polémica relación de su padre, Iñaki Urdangarin, con Ainhoa Armentia. No obstante, a pesar de que la prensa la seguía día tras día por este conflicto, lo cierto es que la hija de la Infanta Cristina sigue manteniéndose alejada de las cámaras.

Y es que todo apunta a que no quiere seguir los pasos de Victoria Federica, que se ha convertido en toda una influencer. Justamente, hace unos días, la prima de Irene Urdangarin estuvo en boca de todos porque se lo pasó en grande en Tarifa junto a unos amigos. Además, su visita a la localidad gaditana provocó que salieran muchos rumores sobre una posible relación sentimental.

| GTRES

Irene Urdangarin, muda al ver la noche alocada que ha pasado un familiar suyo

Mientras que Irene Urdangarin está pasando un verano tranquilo, su prima, en cambio, está aprovechando al máximo esta temporada de calor. La influencer no para de hacer las maletas para desplazarse de un sitio para otro.

Paris, Ibiza y Marbella son algunos de los destinos que ha optado la hija de la Infanta Elena. Como no podía ser de otra manera, el pasado fin de semana, la joven añadió a su agenda otra ciudad para pasar unos días de descanso.

En esta ocasión, Tarifa (Cádiz) fue la localidad escogida. Hasta allí, la prima de Irene Urdangarin se desplazó junto a un grupo de amigos y, no nos cabe la menor duda, de que el viaje fue inolvidable.

Así pues, una de las primeras paradas que hizo Victoria Federica fue a uno de los locales de moda de la ciudad gaditana. Fue en ese preciso lugar donde se reencontró con alguien que fue muy especial para ella: su exnovio Jorge Bárcenas.

Tanto la influencer como su círculo de amigos fueron al establecimiento Mombassa alrededor de las 4 de la madrugada. En ese club nocturno, la prima de Irene Urdangarin bailó toda la noche al ritmo de la música y se lo pasó en grande.

Eso sí, mientras que los amigos que la acompañaban decidían mostrar lo bien que iba la velada a todos sus seguidores en redes sociales, la joven decidió no publicar nada. Y es que todo indica que Victoria Federica pasó un buen rato al lado del que fue su pareja.

| gtres

No fue casualidad del destino ni mucho menos el reencuentro entre ellos dos, sino todo lo contrario. El DJ actuaba esa noche en el famoso local, de manera que cabe la posibilidad de que la hija de la infanta Elena quisiera verlo.

Por otro lado, para demostrar que la noche que pasó la joven al lado de sus amigos fue viento en popa, quiso inmortalizar el momento de una manera muy especial. Asimismo, otra de las paradas que hicieron fue a un famoso estudio de tatuajes, donde la prima de Irene Urdangarin se tatuó la letra M en la muñeca.

Incluso para que fuera más especial todavía el momento, ella misma se hizo un garabato con la máquina de tatuar en uno de sus dedos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Irene Urdangarin, pendiente de la vida amorosa de su prima

Irene Urdangarin ha sido testigo de la mágica noche que vivió su querida prima. Pero lo que sigue verdaderamente sorprendiendo es que cabe la posibilidad de que la influencer haya decidido darse una segunda oportunidad con Jorge Bárcenas.

Fue en el pasado mes de mayo donde la joven pareja decidió poner punto y final a su historia de amor. Aunque han pasado pocos meses desde su ruptura, a la joven ya se le ha relacionado con varios famosos. Desde su exnovio torero Gonzalo Caballero, pasando por el jugador de la NBA Willy Hernangómez hasta llegar al empresario Santi Serra.

Aunque ella misma no confirmó ni desmintió nada, todo apunta a que se debieron a simples rumores. Pero ahora la cuestión es: ¿habrán vuelto o simplemente ha sido una visita de mera amistad? Sea lo que fuere, parece que Victoria Federica no quiere dar pistas sobre su encuentro con su ex.