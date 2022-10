Irene Urdangarin, sin palabras tras los rumores sobre los atributos de su padre

A lo largo de este año, Irene Urdangarin ha sido testigo de cómo el nombre de su familia ha estado en boca de todos los medios. Y es que nada más empezar el año 2022, la pequeña de la Familia Real descubría por la prensa que Iñaki Urdangarin tenía una relación sentimental con una misteriosa mujer.

Asimismo, salía a la luz que el matrimonio entre la Infanta Cristina y el exjugador de balonmano estaba más que acabado. De modo que, durante todos estos meses, la nieta del rey emérito ha tenido que lidiar con esta polémica familiar constantemente. Y es que su progenitor y Ainhoa Armentia han ido acaparando los titulares de muchas revistas.

Su primer verano como pareja suscitaba el interés de todos los medios, motivo por el que se siguieron todos sus pasos. Ahora, Irene Urdangarin ha visto que han salido a la luz imágenes de ambos en los que se ve en una actitud comprometida.

Irene Urdangarin ve las sugerentes imágenes de Iñaki y Ainhoa Armentia

Sin duda alguna, este año, la relación entre el padre de Irene Urdangarin y Ainhoa Armentia siempre se encuentra en el ojo público, ya que sus nombres no paran de estar en distintos medios. Como no podía ser de otra forma, la prensa no se ha perdido ningún detalle de lo que está haciendo la feliz pareja.

Asimismo, este verano, se ha podido ver al padre de Irene Urdangarin y a Ainhoa Armentia disfrutando de los días soleados y de playa. Eso sí, lejos de dar por terminados estos felices momentos, ahora, Irene Urdangarin ha sido testigo de que ambos han seguido disfrutando de lo poco que queda de las buenas temperaturas.

Y es que el exjugador de balonmano y la vasca están disfrutando de unas pequeñas vacaciones en Formentera, donde estuvieron hace unos días. Los tortolitos cogieron un vuelo desde Bilbao a Ibiza, y de ahí hasta la otra isla.

De manera que los dos han podido desconectar de todas las polémicas que han protagonizado a lo largo de este año. Desde luego, este descanso ha servido a los enamorados para centrarse el uno al otro. Buena prueba de que la pareja está enfocada en su relación son las imágenes que acaban de filtrarse.

Y es que tanto el padre de Irene Urdangarin como Ainhoa Armentia han sido pillados en una actitud bastante comprometida. En dichas fotografías se puede ver claramente al exduque de Palma de lo más cariñoso con su chica.

Colocándole con suma delicadez una toalla alrededor de su cuerpo, secándole el agua del mar, son algunos de los momentos que se han visto. No obstante, no es la primera vez que el exmarido de la Infanta Cristina se lo ve en esta actitud tan cariñosa.

Y es que ya este verano los medios publicaron imágenes de los dos tortolitos protagonizando verdaderas escenas románticas.

El aniversario de bodas de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

Justamente, estas imágenes del padre de Irene Urdangarin estando de lo más cariñoso con Ainhoa Armentia coinciden con el aniversario de boda del exjugador de balonmano con la Infanta Cristina.

Asimismo, un 4 de octubre de 1997, los padres de Irene Urdangarin se daba el 'sí, quiero' frente a 1.500 invitados en la catedral de Santa Eulalia en Barcelona. Su matrimonio estuvo marcado por episodios bastante duros, como los problemas de justicia que tuvieron, y que duró hasta el año pasado.

Desde luego, ahora, esta fecha que fue sumamente importante para ellos, ahora, ambos la recordarán como un momento agridulce.

