Irene Urdangarin rompe el silencio y admite que lo de sus padres ha dado un giro

No cabe duda de que para Irene Urdangarin este año ha sido especialmente demoledor. En primer lugar, tuvo que afrontar la repentina separación de sus padres, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Después tuvo que ver cómo esta noticia salió a la luz cuando se descubrió que el vasco mantenía una relación con otra mujer, Ainhoa Armentia.

A partir de entonces, la joven no pudo soportar la traición de su padre, de modo que, como confesaron algunos, "no podía ni verle". No obstante, finalmente la relación entre ellos dos volvió a ser la misma. De hecho, se demostró que fue así porque la nieta más pequeña del rey emérito no dudó en pasar unos días de playa al lado de su progenitor y hermanos.

No obstante, ahora, parece que la situación familiar ha mejorado considerablemente porque los padres de Irene Urdangarin se han reencontrado en Suiza para tomar una decisión muy importante.

Irene Urdangarin, testigo de que sus padres ya se han separado

Sin duda alguna, Irene Urdangarin ha sido consciente de que la relación entre sus padres ha sido complicada por todo lo que ha sucedido a lo largo de los meses. Y es que nada más empezar el año 2022, saltaba la bomba exclusiva de que el vasco tenía una relación sentimental con la abogada.

Lo cierto es que este noviazgo supuso un duro golpe para la Infanta Cristina, ya que todavía seguía casada con su marido. Eso sí, ambos decidieron cortar por lo sano este escándalo y anunciaron su ruptura. "De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial", empezaba así el comunicado que transmitieron.

"El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", zanjaba el exmatrimonio.

No obstante, aunque la situación fue sumamente compleja y tensa, todo parece indicar que ambos han conseguido mantener una relación cordial por el bien de sus cuatro hijos que tienen en común.

De hecho, tanto la hija del rey emérito como el exjugador de balonmano no dudaron en pasar unos días de verano junto a sus hijos en Bidart. Allí se reencontraron públicamente por primera vez tras la polémica que surgió por la relación amorosa de Iñaki Urdangarin con la abogada, cuando todavía este seguía casado con la Infanta Cristina.

Después, nuevamente, se vieron las caras en el velatorio de su amigo en común, Eduardo Roldán, en Huesca. Eso sí, tras asistir al funeral del exdirector y gerente de la estación de Candanchú, ambos emprendieron, otra vez, caminos por separado.

Pero ahora, tras semanas distanciados, el exmatrimonio ha vuelto a aparcar sus rencillas, una vez más, para poner solución a su actual situación. Y es que según Vanitatis, el padre de Irene Urdangarin se ha desplazado hasta Ginebra (Suiza) para reunirse con su exmujer y su hija pequeña.

Una visita que hace saltar todas las alarmas, ya que todo parece indicar que, finalmente, ya van a firmar el acta de divorcio. Lo cierto es que ya Paloma García-Pelayo anunció en Cristina de Borbón, rota de amor, el documental que emitió Telecinco, que esto sucedería en septiembre.

"Iniciarán los trámites tras el verano. Me dicen que será un divorcio de mutuo acuerdo, si no pasa nada o hay alguna orden que lo cambie", explicó la periodista.

Irene Urdangarin, atenta a las últimas noticias de su familia

No cabe duda de que esta firma de divorcio llega en el momento más inesperado para la Familia Real por varios motivos. El primero de ellos por el reciente cumpleaños de la reina Letizia, que cumplió 50 años en el día de ayer, 15 de septiembre.

Por otro lado, también este encuentro llega en una compleja época para Victoria Federica, prima de Irene Urdangarin. Apenas hace unos días, saltaba la noticia de que la influencer tuvo que ser operada de urgencia tras padecer peritonitis, una enfermedad grave que puede llegar a causar la muerte. No obstante, por suerte, la hija de la Infanta Elena se encuentra estable y se está recuperando.

Asimismo, también coincide con el inminente reencuentro del rey emérito con los reyes Felipe VI y Letizia, que asistirán al funeral de Isabel II el próximo 19 de septiembre en Londres.

