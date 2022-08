Irene Urdangarin y los problemas legales que le separan del hombre de su vida

Irene Urdangarin es ya la royal de moda en España y en parte del extranjero. La joven cumplió 17 años el día 4 de junio y en pocos meses vendrá a engrosar la lista de jóvenes ricas y famosas que cumplen los 18 con bastante expectación.

Irene ha pasado más tiempo fuera que dentro de España. En 2009 sus padres se trasladaron a Washington, debido al trabajo de Iñaki Urdangarin; posteriormente ha vivido en Suiza, por el trabajo de su madre.

Discreta y víctima de las circunstancias familiares, Irene tuvo muy buena relación con sus primas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la infancia. Luego el rey decidió poner distancia con su hermana y su cuñado y el vínculo se rompió. Pasó lo mismo con Victoria Federica, hasta que se trasladaron a vivir a Ginebra, donde el contacto también se enfrió.

Allí vive yendo a clase y haciendo planes con un reducido grupo de amigas. También viaja con asiduidad a Barcelona, donde vive su hermano Pablo y donde se aloja en casa de su tía Ana, hermana de su padre. De hecho, Irene tiene un vínculo muy especial con su progenitor, el que, hoy por hoy, es el hombre de su vida.

Este mes de agosto, tenía una cita bastante importante que le hacía mucha ilusión y que finalmente la justicia ha empañado. Esta podría ser además, la causa de las famosas lágrimas de Iñaki Urdangarin en las fotografías dentro del coche.

Irene Urdangarin, desolada por lo que la justicia ha dictaminado

Irene Urdangarin también tiene muy buena relación con sus primos paternos. Dos de ellos, Nuala (el día 13 de agosto) e Iñaki (el día 19) se han casado con sus respectivas parejas. Viven en Estados Unidos, junta a la hermana de Iñaki y a su marido, el médico Sean Flood.

Hasta allí estaba previsto que viajara Irene acompañada de su padre y de sus hermanos Juan y Miguel. Se trataba de un evento familiar que cobraba especial importancia, pues era el primero desde que Iñaki saliera de la cárcel. De hecho, Urdangarin ya no pudo acudir a la boda de Eamon Patrick, otro de sus sobrinos porque se celebró en Estados Unidos cuando él estaba en la cárcel, en 2019.

Esta vez lo tenían todo preparado para volver al que un día fue su hogar y disfrutar junto a su familia. Sin embargo, la justicia no ha permitido que Iñaki Urdangarin saliese de España y le ha denegado el visado.

El padre de Irene está en libertad condicional hasta el mes de abril de 2024. Su actual situación de libertad no conlleva que la pena a la que fue condenado se haya extinguido. Estados Unidos es tremendamente restrictiva con la entrada de personas con antecedentes penales y en este caso, no han dejado entrar al exdeportista.

Irene Urdangarin viaja acompañada a Estados Unidos

Así pues, Irene Urdangarin y el resto de familia no han podido disfrutar de su padre y han tenido que viajar sin él a América. Quién sí les acompañó fue su madre, la Infanta Cristina. Ella mantiene buena relación con la familia de su todavía marido y no tuvo ningún problema en acudir a las bodas con sus hijos.

Este varapalo judicial ha dejado muy tocado a Iñaki que no pudo reprimir las lágrimas al enterarse de la noticia. Además, está también ansiosos por la falta de perspectivas laborales. La supuesta oferta del Barça no llega y la mezcla entre fama y problemas judiciales no es la mejor para lograr un buen puesto de trabajo.

A Irene Urdangarin le sabe muy mal ver a su padre en estas condiciones. Ella siempre ha tenido mucha complicidad con él y quiere ayudarlo en todo lo que pueda. Sin embargo, es complicado hacerlo, hasta que las cosas no mejoren y cumpla definitivamente con la sentencia judicial que cae sobre sus espaldas.