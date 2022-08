Irene Urdangarin, muda al comprobar que el problema médico de su padre no tiene cura

Irene Urdangarin forma parte de una de las familias más influyentes del país, por eso está en el punto de mira de forma constante. Se ha acostumbrado a estar en boca de todos, aunque todavía no asimila que la prensa hable tanto de sus padres. Iñaki no lo está pasando bien, nunca ha tenido buena fama y después de su divorcio la separación ha ido a peor.

Irene Urdangarin sabe que la revista Diez Minutos ha pillado al antiguo duque de Palma llorando amargamente dentro de un coche. Según ha salido publicado, Iñaki tiene un asunto médico que de momento es incurable: debe luchar contra la ansiedad. Está sometido a mucha presión, los rumores no cesan y no sabe qué hacer para frenar.

Irene está en una situación privilegiada porque vive en Ginebra con su madre, un sitio bastante seguro al que ningún medio puede acceder. Hay periodistas por la calle, pero no se atreven a hacer preguntas o fotografías porque la seguridad es extrema. La urbanización donde reside la nieta del rey es una de las más discretas de Suiza, de ahí que sea tan cara.

Irene se ha quedado sin palabras porque ha descubierto que exmarido de su madre tendrá que seguir luchando. No lo está pasando bien, ha pedido ayuda a los suyos para superar el bache y se ha encontrado una respuesta sorprendente. Sus hijos le han tendido la mano, aunque antes le pidieron explicaciones para entender su comportamiento.

Urdangarin es uno de los miembros más destacados de la Familia Real, uno de los pocos que puede presumir de estar completamente limpio. Nunca se ha conocido nada malo de ella, todo lo contrario: es responsable y está centrada en sus estudios. Tiene una conexión especial con su madre, por eso se posicionó a su lado después de la separación.

Irene Urdangarin acepta que los médicos deben actuar

Irene, a pesar de ser la pequeña del clan, es muy protectora y sabe que uno de sus hermanos lo está pasando realmente mal. Estamos hablando de Juan, quien le costó aceptar que sus padres se iban a separar después de la aparición de Ainhoa Armentia. Según la periodista Pilar Eyre, el joven tuvo que ponerse en manos de especialistas porque no entendía lo que estaba pasando.

“Ha sido el que más ha sufrido por la situación paterna y ha recibido ayuda profesional”, explicó Pilar Eyre después del divorcio. El ex de la infanta Cristina ha hecho lo imposible para que su familia no sufra y ha conseguido algo complicado. La situación se va asentando poco a poco, a pesar de que él sigue con la misma presión y con las mismas preocupaciones.

Iñaki ha aceptado que su anomalía por el momento no tiene solución, de hecho ahora está en el punto más fuerte. Los medios están jugando con su vida sentimental y hasta que los rumores no cesen su tratamiento no funcionará. Está acostumbrado a recibir ataques, pero desde que empezó a salir con Ainhoa Armentia la situación es todavía más grave.

Irene Urdangarin cuenta con el apoyo de sus primas

Irene tiene un perfil similar al de Leonor y Sofía, por eso tiene tan buena relación y pasan más tiempo juntas del que parece. Las nietas del rey emérito son extremadamente discretas, de hecho no ha salido ningún escándalo protagonizado por ellas. Son víctimas colaterales de los movimientos de su familia, pero nuca toman el timón del conflicto.

El exmarido de Cristina de Borbón tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su hija. Ha conseguido ganarse el respeto del público y sobre todo de la prensa, ningún medio traspasa los límites por cariño y comprensión. Es demasiado joven y ha tenido que hacerse cargo de una situación que no le corresponde.