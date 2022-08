Irene Urdangarin asume lo del embarazo de su madrastra y se niega a saber el nombre

Irene Urdangarin era uno de los miembros más desconocidos de su familia, pero su padre cometió un error que le convirtió en protagonista. El antiguo duque de Palma mantenía una estrecha relación con Ainhoa Armentia. El problema es que una famosa publicación pilló a la pareja en actitud cariñosa y compartió las imágenes.

Irene Urdangarin tuvo claro cómo iba a ser su comportamiento: respetaría la decisión de Iñaki, pero estaría más cerca de su madre. La infanta Cristina, según ha salido publicado, ha atravesado un momento realmente duro porque no sabía cómo actuar. Su marido había tenido un comportamiento inadecuado y había demasiadas personas opinando sobre su matrimonio.

Irene tiene suerte porque vive en Ginebra y la prensa no puede acceder a ella con facilidad, pero también ha tenido que soportar rumores. Desde el primer momento hubo medios que especularon con el embarazo de Ainhoa y es un tema que no ha desaparecido. La joven ha asumido que tendrá que acostumbrarse, a pesar de que Iñaki de momento no pretende tener más hijos.

Irene Urdangarin debe comprender que en unos años podría llegar un nuevo miembro a la familia, aunque es algo que todavía no está decidido. Ainhoa Armentia e Iñaki están muy enamorados, han demostrado que la relación funciona y no sería extraño que dieran el paso final. Eso sí, la hija de la infanta Cristina no quiere saber el nombre del bebé ni ningún otro dato hasta que no haya vuelta atrás.

Urdangarin ha tenido acceso a una educación privilegiada y sabe que la desinformación es un lujo en muchas ocasiones. No quiere comprometerse con nadie, por eso prefiere estar al margen de todas las noticias que tengan que ver con su madrastra. Según ha salido publicado, todavía no le conoce en profundidad porque sigue sin confiar en sus verdaderas intenciones.

Irene Urdangarin ha elegido el bando correcto

Irene Urdangarin empezó a sospechar de las intenciones de la novia de su padre nada más salir las fotografías que demostraban el romance. Ciertos periodistas aseguraron que las imágenes estaban pactadas, pues era imposible que tuvieran tanta calidad. Después comenzaron a especular con el estado de Ainhoa y hubo quien puso sobre la mesa la posibilidad de que estuviera embarazada.

Urdangarin se ha dado cuenta de que todo eran teorías sin fundamento, aunque algunos medios no descartan ningún supuesto. No sería de extrañar que el antiguo duque se atreviera a dar el paso, aunque de momento todo son especulaciones. La prima de Leonor quiere estar lejos de este tema, tanto que no se ha interesado en saber si hay algún nombre en mente.

La nieta del rey emérito se ha convertido en un rostro muy popular, pues ha demostrado que sabe estar a la altura de las circunstancias. Muchos periodistas están hablando de ella y su reacción ha sido excelente: la indiferencia. Está centrada en sus estudios, no tiene intención de tener una carrera popular, pretende estar detrás de las cámaras el máximo tiempo posible.

Irene Urdangarin dudó de las intenciones de su padre

Irene tiene una relación especial con su madre, viven juntas en Ginebra desde que Iñaki comenzó a tener problemas legales. Por eso la joven dudó de Ainhoa Armentia cuando salieron las polémicas fotografías y se posicionó al lado de la infanta. El exyerno del rey no paró hasta recuperar la confianza de su hija, sabe que es una persona especial.

Irene Urdangarin ha elegido un camino parecido al de Leonor y Sofía, las tres forman parte de la Familia Real y no protagonizan revuelos. No son como Victoria Federica o Froilán, quienes están en el punto de mira de forma constante. Los hijos de la infanta Elena tienen demasiada afición por el ocio y eso les juega malas pasadas, a pesar de que ya están cambiando