Irene Rosales, triste al descubrir qué pasa con la adopción y dónde está el padre real

Irene Rosales empezó a trabajar en televisión de forma circunstancial, pues nunca ha terminado de sentirse cómoda delante de las cámaras. Está al tanto de todo lo que sucede en su familia y sabe que tiene que dar explicaciones sobre temas demasiado complejos. Por eso, decidió retirarse y, desde entonces, no ha vuelto a participar en ningún programa, no quiere saber nada de Telecinco.

Irene Rosales tiene muy buena relación con su cuñado Cayetano porque Kiko Rivera pasa mucho tiempo con él, es su hermano preferido. La antigua colaboradora sabe que el torero adoptó a la hija de su primera mujer, la actriz Blanca Romero, y ahora está teniendo problemas. La joven se llama Lucía y se ha convertido en una estrella de las redes sociales.

Irene está decepcionada porque ha descubierto que hay personas que se burlan de Lucía por el hecho de ser adoptada. La influencer ha desvelado que cuando era pequeña la acosaban, pero actualmente está orgullosa de tener la familia que tiene. Cayetano le dio la mano desde el primer momento y nunca le ha soltado, aunque también quiere comunicarse con su padre biológico.

Irene se ha dado cuenta de que el progenitor real de Lucía está más cerca de lo que parece, ella misma le ha invocado al escribirle una carta. “Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire”, escribe en un texto que ha llegado a miles de personas. “A veces, me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador”.

Rosales apoyará a su sobrina hasta el final porque entiende que lo que está sucediendo con su adopción es completamente injusto. Ya ha pasado mucho tiempo y la prensa sigue investigando sobre el tema, pues el público quiere saber a quién sustituyó Cayetano. Blanca Romero desveló que su hija llegó a encontrarse con esta persona, pero hubo demasiada tensión en el ambiente.

Irene Rosales conoce la verdad y guardará silencio

Irene tiene mucho contacto con Lucía, por eso, sabe todo lo que ha pasado, pero en ningún momento compartirá datos comprometidos. La joven modelo ha reconocido que atravesó una etapa delicada porque sus amigos no aceptaban sus orígenes. “Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante años”.

Rosales lleva mucho tiempo formando parte de la crónica social y sabe que lo mejor es mantener una postura discreta. Tanto ella como su marido han sufrido bastante por rumores que no se ajustan a la realidad, como, por ejemplo, su supuesta crisis. Desde que empezaron a salir hay periodistas que aseguran que no están enamorados, algo completamente falso.

El paparazzi Pablo González llegó a asegurar que el matrimonio estaba acabado, pero no aportó pruebas para demostrar su información. También, insinuó que la sevillana no estaba integrada en la familia y eso no se corresponde con la realidad. Rosales es una más de los Rivera, por eso, está al tanto de todo lo que le está sucediendo a Lucía.

Irene Rosales está fuera de España

Irene sabe que el padre biológico de Lucía Rivera ha regresado a los medios, está en un punto delicado porque el público quiere saber más. Ella se ha desvinculado del asunto, está fuera de España de vacaciones y no tiene pensado hacer ningún comentario. Pero es evidente que accederá a prestar su ayuda a todo el que lo necesita, tanto a su sobrina como a su cuñado.

Rosales siempre ha tenido muy buena prensa, pero se posicionó al lado de su marido durante el conflicto de los Pantoja y todo cambió. Poco a poco va recuperando su influencia, pues ha demostrado que lo único que quiere es el bienestar de su familia. No hará nada que pueda perjudicar a sus seres queridos, por eso piensa antes de actuar.