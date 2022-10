Irene Rosales sigue sin creer lo que hizo Isabel Pantoja dentro del hospital

La relación entre Isabel Pantoja e Irene Rosales es inexistente desde hace tiempo. Y después de que Kiko Rivera ingresase el pasado viernes en un centro hospitalario sevillano tras sufrir un ictus, se ha constatado este hecho.

Irene Rosales, que ha visto cómo su marido atravesaba uno de los peores momentos al padecer un microictus hace menos de una semana, por fin respira tranquila. Lo hizo después de ver cómo su esposo era dado de alta este lunes al mediodía ante la sorpresa de todos.

A pesar de que son buenas noticias para la familia Rivera Rosales, Irene lo ha pasado realmente mal teniendo que responder a todos los frentes. Así, ha contestado a los reporteros de prensa que querían conocer el estado su marido y ha dado la cara sobre las visitas familiares.

Irene Rosales confirma el motivo por el que no ha ido Isabel Pantoja

En concreto, Irene ha sido preguntada constantemente por la posible aparición de Isabel Pantoja en el Virgen del Rocío de Sevilla. Pero el caso es que finalmente Isabel no logró ver a su hijo en el hospital.

Y es que, en un primer momento, en la UCI en la que se encontraba Kiko Rivera, tan solo podía recibir una visita. Y esta era la de su esposa.

Mientras, Isabel Pantoja, que viajaba a Sevilla el mismo viernes para intentar ver a su hijo, finalmente se ha sabido que no he podido estar con él. Irene y un amigo íntimo televisivo han dejado claro lo que ha hecho la tonadillera en relación al contacto que ha tenido con su hijo.

Isabel Pantoja no acude a ver a su hijo tras sufrir un ictus

Lo cierto es que Isabel Pantoja ha podido hablar con Kiko a través del teléfono. Esta se instaló en Sevilla en casa de una amiga íntima para estar cerca del marido de Irene Rosales.

Luis Rollán, uno de los amigos más íntimos de Kiko Rivera, ha confirmado que Isabel Pantoja finalmente no pudo visitarle en el hospital. Y desveló el motivo en Fiesta por el que Isabel no acudió al hospital sevillano.

Lo cierto es que tanto Irene Rosales como Rollán han indicado que lo mejor para su tranquilidad era que no tuviera ningún tipo de sobresalto para recuperarse lo mejor posible del ictus.

"Isabel ha estado en contacto con Kiko, ha hablado con Kiko, incluso ha habido videollamadas. Entiendo el deseo de Isabel de estar al lado de su hijo, es lo más lógico y normal. Pero los médicos están muy pendientes de cualquier factor externo que le altere", ha comenzado su intervención Rollán.

"Los médicos le han aconsejado que no tenga sobresaltos"

Además, ha dicho que "no es que la figura de Isabel sea negativa, puede ser negativo emocionarse al ver a su madre. Los médicos le han aconsejado que no tenga sobresaltos, que no se altere. Así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario", ha puntualizado.

Con todo, sabiendo que la relación entre ambos no es nada buena, Isabel Pantoja ha preferido hablar con su hijo vía móvil y dejarle tranquilo para que su salud no empeore.

Por suerte para el DJ, este solo ha estado tres días ingresado y veremos si a partir de ahora la relación del marido Irene Rosales con su madre mejora. O tan solo ha sido un impás en el conflicto de los últimos años que mantienen ambos por culpa de, entre otras cosas, la herencia de Paquirri.