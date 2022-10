Irene Rosales y los 6.000 euros que condicionan la vida de su famoso sobrino

Irene Rosales y su marido se han vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que, acaba de salir a la luz la deuda que, a día de hoy, mantienen con Isa Pantoja y que condiciona el bienestar de su sobrino.

A principios de agosto del 2021, Kiko Rivera acudió al plató de La Resistencia para hablar de sus próximos proyecto laborales. Pero, sin duda, por lo que es recordada esta entrevista es por la inesperada confesión que el DJ hizo públicamente.

"Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros más o menos", aseguró el marido de Irene Rosales, dejando a Broncano sin palabras.

Por eso, no se entiende que, después de haber resuelto todos sus problemas con Hacienda y de haber conseguido sanear sus cuentas, el televisivo todavía tenga una deuda de más de 6.000 con su hermana pequeña.

Este miércoles, 19 de octubre, y después de sus últimas declaraciones públicas, Isa Pantoja ha querido aclarar su delicada situación familiar.

La cuñada de Irene Rosales está muy harta

Irene Rosales se ha quedado sin palabras después de ver cómo su cuñada desvelaba públicamente la cantidad de dinero que Kiko le debe. Y es que, según se ha dicho, la deuda superaría los 6.000 euros.

Durante la emisión de El Club social de este miércoles, 19 de octubre, los colaboradores de El programa de AR han querido comentar junto a su compañera las últimas declaraciones del artista.

"A mí me dice el representante de Kiko que falta por levantar un embargo que se ha satisfecho. Me dice que, si no, no podría haber cobrado sus últimas intervenciones en revistas y televisión y están cobradas", ha asegurado Pepe del Real.

Según le ha contado el representante de Kiko al periodista, "nosotros presentamos la documentación y se nos paga, pero es cierto que hay que levantar un embargo y, hasta que eso pasa, de vez en cuando aparece su DNI publicado en el BOE".

Tras escuchar estas declaraciones, la cuñada de Irene Rosales no se lo ha pensado dos veces a la hora de lanzarle una nueva pullita a su hermano.

"Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como lo soy yo", ha asegurado Isa Pantoja, provocando las risas de sus compañeros.

Por su parte, Joaquín Prat ha querido saber si su compañera iba a tomar medidas legales contra el hijo de Isabel Pantoja.

Y aunque ha confesado que su hermano le ha dicho que no se lo devuelve porque no le da la gana y que tiene que ir a su casa a pedírselo, la colaboradora de este matinal de Telecinco ha asegurado que no quiere meter a la Justicia de por medio "porque me costaría más el abogado que realmente lo que me debe".

"Pues yo iría y se lo pediría", le ha aconsejado uno de sus compañeros de plató. "Ya, pero me lo dice para humillarme", ha lamentado la cuñada de Irene Rosales.

A continuación, varios de los colaboradores de El club social se han interesado por la cifra total que Kiko le debe a su hermana. "Son 6.000 euros, ¿verdad?", le ha preguntado Antonio Rossi.

"La cantidad que ha dicho es mentira, me debe más. Él dijo que son 5.000 y es mucho más, pero yo no voy a decir nada porque él ha sido quien lo ha dicho. Yo nunca he dicho que él me deba a nada", ha asegurado la influencer a continuación.

Según Isa, el marido de Irene Rosales fue el que hizo pública esta información en una de sus últimas entrevistas. "A mí me preguntaron y yo dije que si él lo ha dicho, sí, pero yo la cantidad no la voy a decir. Él dijo públicamente la cantidad y ya es cosa suya".

Tras sentirse arropada por todos sus compañeros de trabajo, la exsuperviviente no ha podido evitar cargar nuevamente contra el DJ.

"Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… Si tú dices que vives cómodamente, pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista".