Irene Rosales se separa de su marido para solucionar el problema que no le deja dormir

Sin duda alguna, Irene Rosales está viviendo un verano de lo más tranquilo y ajeno a todo tipo de escándalos. Mientras que la prima de su marido Kiko Rivera, Anabel Pantoja, está pasando sus vacaciones rodeada de polémicas, la sevillana ha decidido tomarse esta temporada con absoluta calma.

Eso sí, aunque esto sea así ahora, lo cierto es que nos es difícil olvidar que Irene Rosales inauguró el verano de una forma muy polémica: dando una inesperada exclusiva. Y es que la nuera de Isabel Pantoja rompía su silencio para la revista Lecturas tras 1 año alejada de los medios. Fue allí donde no solo puso contra las cuerdas a su cuñada, Isa Pantoja, sino también a la tonadillera.

“Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko. Le ha hecho daño desde que nació", era una de las declaraciones que más sorprendían. No obstante, a partir de entonces, la excolaboradora de Viva la vida volvía a su vida discreta.

Ahora, Irene Rosales está pasando sus días cerca del mar, eso sí, sin compañía de su marido.

Irene Rosales reaparece sin compañía de su marido

Desde que Irene Rosales dejó atrás la vida pública hace un año, la sevillana está más centrada que nunca en su persona y entorno. Lo cierto es que, como ella misma admitió para la revista Lecturas, tanto los problemas del DJ como la dura temporada que atravesó con él acabaron por pasarle factura.

Una dura situación que le llevó a padecer varios episodios fuertes de ansiedad, uno de los tantos motivos del porqué abandonó su puesto de tertuliana en el formato de Telecinco. "No era feliz", reconoció.

Por esta razón, Irene Rosales sabía que tenía que dar un giro de 180º a su estilo de vida. Desde luego, está consiguiendo su propósito porque está completamente ajena al foco mediático. Asimismo, entre sus planes de verano destacan, como no podía ser de otra manera, los de relajarse bajo el sol y en la orilla del mar de alguna que otra playa.

Además, la nuera de Isabel Pantoja ha asistido a varias bodas esta temporada incluso en compañía de sus hermanos, pero ni rastro de Kiko Rivera. Lo cierto es que no es la primera vez que se percibe la ausencia del DJ este verano.

El primo de Anabel Pantoja está atravesando una muy buena época respecto a lo profesional. Sin duda, en estos meses calurosos se están celebrando numerosas fiestas de diferentes localidades de España, así como algún que otro festival de música. Por estas razones, la agenda de Kiko Rivera está llena de compromisos de este estilo.

De esta manera, tras un tiempo sin aparecer por la pequeña pantalla, el hijo de la tonadillera está completamente centrado en su faceta como DJ. Mientras tanto, su mujer y dos hijas están aprovechando las vacaciones para desplazarse hasta la costa y recargar pilas de cara a septiembre.

Eso sí, aunque seguramente no pasan todo el tiempo juntos que ambos quisieran tener, no se olvidan de dedicarse algunos días para ellos dos solos. Incluso no se les pasa por alto confesar el amor que se profesan públicamente. "Vida", escribía el sevillano en una foto de ambos que publicó junto a un corazón rojo.

"Momentos que me dan la vida", le respondía ella. Por supuesto, el matrimonio es la gran prueba de que, pese la distancia, ambos siguen más enamorados que nunca. Sobre todo, seguramente su conexión se ha reforzado, aún más, tras el duro año que la pareja ha atravesado.

El verano más chill de Irene Rosales

Pese a la exclusiva que dio Irene Rosales a principios de julio para Lecturas, ahora, es evidente de que esta entrevista marcó un antes y un después en su vida. Cabe la posibilidad de que la sevillana lo hiciera para desahogarse de todo lo que había tenido que lidiar en estos últimos años en relación con la familia de su marido.

Eso sí, aunque no pasó por una buena época a nivel personal, la nuera de Isabel Pantoja reconoció que estaba más fuerte que nunca. Por otro lado, también confesó que no iba a seguir tolerando ataques hacia su persona sobre su relación con su marido.

"No tengo que dejar pasar comentarios que me hayan señalado como la peor persona del mundo", explicaba. Tras esta dura entrevista, no cabe duda de que Irene Rosales ha querido mantener las distancias con los medios y pasar un auténtico verano de lo más tranquilo y sin polémicas.