Irene Rosales sabe que el hijo que está en camino tendrá problemas para adaptarse

Irene Rosales no ha podido evitar preocuparse por el futuro bebé que llegará a su familia. Y es que, sabe perfectamente lo difícil que lo va a tener el pequeño para adaptarse a la frenética vida de sus padres.

Desde que Anabel Pantoja aseguró ante toda España que quería ser madre en los próximos meses, los rumores de embarazo no han dejado de crecer.

Antes de salir expulsada de Supervivientes 2022, la influencer aseguró que se le había despertado el instinto maternal. "Yo nunca he querido ser mamá, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz", aseguró la colaboradora de Sálvame, dejando a su actual pareja totalmente sorprendido.

"Al principio, Anabel decía que nunca se había planteado tener hijos y cuando volví de la isla es lo que tenía entendido", aseguró Yulen Pereira. "Yo claro que quiero ser padre y, además, joven".

Y, aunque siempre aseguró que no quería tener descendencia y que prefería hacerse cargo de los hijos de Irene Rosales e Isa Pantoja, lo cierto es que su nueva relación con el esgrimista ha conseguido que cambie de opinión por completo.

Ahora, la mujer de Kiko Rivera se acaba de dar cuenta de que si su prima y el deportista deciden tener a su primer hijo, les va a costar mucho compaginar la maternidad con su ajetreada vida.

Irene Rosales está muy preocupada por su nuevo sobrino

Irene Rosales se ha quedado sin palabras al conocer todos los planes de esta pareja. Y es que, con los rumores de embarazo resonando con más fuerza que nunca, Anabel y Yulen no han parado de viajar y hacer planes en pareja.

Antes de abandonar Honduras, ambos prometieron que este verano iba a ser el mejor de sus vidas. Y dicho y hecho. Desde que fueron expulsados del concurso de supervivencia más duro de la televisión de nuestro país, no les hemos dejado de ver acudiendo a grandes eventos, como conciertos o festivales.

Aunque, también, han tenido tiempo de hacer algún que otro viaje. Hace unos días, la prima de Irene Rosales y su nueva ilusión se fueron a Egipto para disfrutar de su primera escapada romántica fuera de España.

Gracias a las redes sociales de Anabel, hemos podido ser testigos de todos los planes que estos dos tortolitos han hecho durante su visita a la tierra de los faraones.

"Mi corazón se ha quedado en Keops. No se puede describir con fotos, vídeos o palabras lo que he sentido al ver esta maravilla del mundo", ha escrito la influencer en su último post de Instagram.

Ahora, y tras poner un pie en España, la tertuliana de Telecinco y Yulen Pereira han dejado sin palabras a Irene Rosales. Y es que, tras varios días fuera de nuestras fronteras, la pareja ha decidido pasar los últimos días del verano en las paradisiacas playas de Ibiza.

Después de un viaje lleno de turismo e historia, los dos exsupervivientes se han desplazado hasta la isla Pitiusa para tomarse una semana de descanso.

Irene Rosales se ha enterado de todos los rumores

Nada más poner un pie en Ibiza, la prima de Irene Rosales ha tenido que hacer frente a los nuevos rumores que se han generado alrededor de su relación sentimental. Y es que, tal y como se ha dicho en estos días, Isabel Pantoja no estaría muy conforme con este nuevo romance.

"¿Ha hablado ella?", se ha preguntado Anabel al principio. "Sinceramente, no he visto nada y ahora me voy a descansar, a disfrutar, a seguir con mis vacaciones que solo me he ido una semana".

A las informaciones que han salido sobre si se van a ir a vivir junto o no, la pantojita ha sido muy clara. "No te voy a responder a nada. Estoy muy bien, voy a seguir con las vacaciones y nada más".