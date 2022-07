Irene Rosales, preocupada al descubrir quién está sufriendo después del divorcio

Irene Rosales empezó a trabajar en Telecinco por ser esposa de Kiko Rivera, pero enseguida demostró que tenía un talento arrollador. El programa Viva la Vida le convirtió en una estrella y, desde entonces, los periodistas siguen de cerca sus pasos. Todos quieren saber cómo se encuentra después de lo último que ha pasado en la familia Pantoja.

Irene Rosales ha descubierto que Anabel, con quien disfruta de una relación estupenda, está sufriendo mucho después de divorciarse. La influencer ha perdido lo que más quería: el premio final de Supervivientes 2022, se ha quedado a las puertas de conseguirlo. El público le ha dejado de apoyar en el último momento, justo cuando su exmarido ha empezado a conceder entrevistas.

| Mediaset

Irene ha escuchado atentamente las palabras de la prima de su marido, quien está completamente arrepentida de ciertas cosas. Ha encontrado el amor en Honduras y su efusividad ha molestado a Omar Sánchez, pero su intención no era hacer daño a nadie. Ahora es ella la que está sufriendo porque pensaba que iba a ganar Supervivientes.

Irene Rosales está preocupada, pues siempre ha querido lo mejor para su familia y sabe que Anabel Pantoja tiene que dar demasiadas explicaciones. La sevillana está dispuesta a responder todo, pero quiere dejar claro que ella es una mujer libre. Antes de viajar a Honduras le dijo a Omar Sánchez que el matrimonio había terminado, así que no le ha sido desleal en ningún momento.

“Si él considera que le he faltado el respeto le pido disculpas, pero no ha sido mi intención”, desliza en un tono bastante contundente. “Me separé en enero y pasamos algunos días juntos antes de irme, pero él sabía perfectamente lo que había. Tengo una carta de él en la que me prometía que haría su vida si le surgía, así que ojalá le vaya bien”.

Irene Rosales descubre el secreto del matrimonio

Irene dejó de trabajar en televisión porque no quería dar la cara en revuelos que no le correspondían, pero desaparecer no es una tarea fácil. En ocasiones, concede entrevistas y el público no se ha olvidado de ella, así que los reporteros no paran hasta dar con ella. Es posible que la puerta de su vivienda, situada en Sevilla, esté plagada de periodistas hasta que responda a una pregunta.

| Telecinco

Rosales es una de las pocas personas que sabe cómo fue el matrimonio de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Los espectadores quieren saber más, pues hay muchos asuntos que parecen ser un misterio. Supuestamente no ha pasado nada malo entre ellos, pero la familia de la sevillana garantiza que la reconciliación no llegará nunca.

“Los cuatro años a su lado han sido estupendos y maravillosos”, explica la prima de Kiko Rivera para despejar cualquier tipo de duda. Sin embargo, ya no quiere saber nada de su ex a nivel sentimental porque ha encontrado a otra persona que le llena. “Solo tengo que seguir viviendo, voy a vivir mi vida y no le voy a hacer daño a nadie intencionadamente”.

Irene Rosales y su marido hacen las maletas

Irene quiere protegerse de sus detractores y sabe que lo mejor es no dar de qué hablar, por eso, se ha retirado de la televisión. El problema es que sigue siendo un rostro muy cotizado, así que la prensa sigue sus pasos de cerca. Está a punto de hacer las maletas para marcharse de vacaciones con su marido, pero nadie conoce el destino exacto.

Rosales es una gran amante de la playa, así que es posible que alquilen una casa en una zona costera. Para ella lo más importante es que sus hijas disfruten del verano y hará lo imposible para conseguir este propósito. Anabel está deseando reencontrase con ellas, las llama “sobrinas” y siempre las ha amado con pasión.