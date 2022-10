Irene Rosales y sus hijas no podrán volver a casa porque han perdido un dineral

Irene Rosales está muy preocupada por la decisión que ha tomado su marido. Y es que, todo apunta a que la familia de Kiko Rivera no está pasando por un buen momento, económicamente hablando.

Desde que salió a la luz todos los trapos sucios que se escondían en Cantora en relación con la herencia de su padre, la relación del DJ e Isabel Pantoja ha sido de lo más tensa.

Irene Rosales y el dinero que ha desaparecido

| Telecinco

Y es que, según contó el propio marido de Irene Rosales en su momento, la tonadillera ha estado manejando el dinero que le dejó Paquirri a su antojo.

"Mi madre me debe 3 millones, pero no quiero verla en la cárcel. Tengo motivos para demandarla, pero no quiero meterla en la cárcel", aseguró durante una de sus intervenciones públicas.

"Cuando tenía 18 años fui con mi madre a firmar algo y no sé lo que firmé", dijo a continuación Kiko, dando a entender que su madre le engañó. "Mis abogados me dicen que la única solución es la querella contra mi madre, pero no puedo".

Desde entonces, la relación entre madre e hijo ha sido prácticamente inexistente, pero ahora, todo apunta a que esta polémica ya es cosa del pasado. Y es que, la pareja sentimental de Irene Rosales acaba de tomar una complicada decisión en relación con su herencia.

Irene Rosales no entiende la última decisión de su marido

Aunque Irene Rosales siempre ha apoyado todas y cada una de las decisiones de Kiko Rivera, se ha quedado si palabras al ver las últimas declaraciones que su marido ha hecho en una de las revistas del corazón más conocidas de nuestro país.

Este miércoles, 28 de septiembre, Lecturas ha publicado en exclusiva la última entrevista del músico. En esta charla, el hermano de Isa Pantoja ha hablado, entre otras cosas, de la decisión que ha tomado en relación con la herencia que recibió de su padre.

| Mediaset

El marido de Irene Rosales está muy feliz de que las rencillas con la tonadillera por fin se hayan solucionado. Y es que, gracias a la intervención de sus abogados, ha encontrado la solución a los grandes problemas económicos que los ha enfrentado durante este tiempo.

Aunque, también ha reconocido que su prima ha tenido un papel muy importante dentro de esta reconciliación. "Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Este momento se produjo justo un día después del cumpleaños de la Pantoja. Según ha contado Kiko, fue ella misma la que quiso hablar con los hijos de Irene Rosales. "A las seis de la tarde sonó el teléfono y vi 'Mamá móvil'".

"Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona".

| La noticia digital

Además, el marido de Irene Rosales ha dado su brazo a torcer y ha decidido renunciar a la herencia que le dejó su padre. "Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos".

Por otra parte, el DJ también ha querido aclarar en qué punto se encuentra la relación con su hermana. Y es que, desde que él mismo confesó que pegó a su hermana "una vez, cuando quiso cortarse las venas" y que no la considera su hermana, no se han vuelto a hablar.

Ahora, Kiko ha confesado que no quiere verla ni en pintura. "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros".