Irene Rosales y sus hijas hacen una llamada después de la ruptura para contar todo

Irene Rosales ha vuelto a encerrarse a cal y canto tas la comentada (y criticada) exclusiva que concedió hace unas semanas a una revista. La mujer de Kiko Rivera rompió su silencio para atacar a su suegra, a su cuñada y supuestamente 'defenderse' de todo lo que habían dicho de ella.

El hecho de que hubiese estado prácticamente desaparecida durante meses y de que nadie hablase ella cuando se publicó la revista desconcertó a todos. Muchos atribuyeron la portada a la necesidad de facturar del matrimonio formado por Kiko e Irene.

Kiko ha encontrado en airear las polémicas familiares una interesante fuente de ingresos y su mujer, le acompaña de vez en cuando en este cometido. Quién se ha salvado bastante de las críticas de Irene y de Kiko, por lo menos últimamente, ha sido Anabel Pantoja.

La prima de Kiko tuvo fuertes encontronazos con él, a raíz de las duras palabras que este le dedicó. Sin embargo, nunca ha perdido el contacto del todo con Irene y con las niñas cosa que ahora de nuevo se confirma.

La llamada de Irene Rosales que puede cambiar las cosas en su casa

Irene Rosales ha reaparecido ahora para aclarar que ha sido ella quien ha llamado a Anabel tras su regreso de Supervivientes. Muchos internautas han criticado que Kiko no haya apoyado a su prima durante todo el reality. Que Kiko, que pasa el millón de seguidores en Instagram, hubiese apostado por Anabel quizá la hubiese catapultado hasta la final del concurso.

"Ahí no entro yo. Tampoco se sabe". Irene se ha mojado lo justo en el tema, asegurando que "yo me he puesto en contacto con ella para que sepa de nosotros y también para que sepa de las niñas".

Kiko por su parte, no ha dicho nada de su prima en las últimas horas. Es cierto que en su última entrevista defendió a Anabel, pero es conocido por cambiar de opinión con horas de diferencia, así que nunca se sabe.

En cualquier caso, Anabel, que está haciendo ahora el tour televisivo tras el concurso sí ha hablado de Kiko. Le da miedo enfrentarse a todo lo que pueda haber pasado durante estos meses en Honduras. Dejó a su familia profundamente dividida e intuye que las cosas no habrán mejorado.

Así pues, una de las primeras llamadas que quería hacer Anabel era "a Irene para saber de mis niñas, pero no tengo ningún reparo en llamar a nadie". La joven ha reflexionado en la isla y tira un cable a Irene y a Kiko.

"Vivir con rencor, ¿para qué? Que manera de perder el tiempo, esos niños no se lo merecen. Yo tengo que saber de ellos sí o sí, de la manera que sea", verbalizaba Anabel.

Por su parte, Irene también aprecia este cambio en la sevillana "yo la veo que ha venido renovada así que va a venir con mucha fuerza y a vivir su vida".

Irene y Kiko, ¿más cerca de la reconciliación con Isabel Pantoja?

Irene Rosales también ha hablado de su suegra.

Se ha alegrado de la gira por América y de la posibilidad de que se haga una serie sobre su vida. "Todo lo que sea trabajo es bueno. Estupendo me parece", ha dicho.

Anabel avisa a Irene y a Kiko de que deberían replantearse la reconciliación familiar. "Yo he pasado mucho tiempo sin mi padre y él sin mi. Desgraciadamente nos ha unido una enfermedad y a mí no me gustaría que les sucediera esto a ellos. Yo más que nadie he querido que esté todo el mundo bien y en harmonía, pero no depende de mí".