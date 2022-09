Irene Rosales ya no puede más y confiesa que la relación se ha terminado

Irene Rosales no puede negar la realidad y sabe que la relación con su cuñada ya es irrecuperable. Además, tras un año enfrentados, la tensa relación que mantienen su marido Kiko Rivera y la hermana de este, Isa Pantoja, no tiene visos de solucionarse.

Tras dejar claro de forma pública su arrepentimiento por aquellas duras palabras que pronunció el DJ sobre la peruana, parece que Kiko no ha reaccionado.

Después de que contase cómo le pegó cuando vio a Isa queriendo quitarse la vida, Kiko Rivera solo ha mostrado pasotismo a la hora de querer arreglar las cosas con ella.

Irene Rosales se entera de que la situación es irrecuperable

Mientras, la cuñada de Irene Rosales sigue con su vida y cada día se encuentra más cómoda en los platós de televisión. Ya sea hablando de su familia o de cualquier otro asunto sobre el mundo de los famosos. La realidad es que la televisiva ha madurado a pasos agigantados y eso es algo que se nota cuando la vemos expresarse en un plató de televisión.

La joven hija de Isabel Pantoja afronta los temas con mayor franqueza que cuando debutaba hace unos años en el espacio matinal de Telecinco. No quiere esconder la realidad y sabe que cuando le preguntan por su hermano, la sinceridad es muy valorada en televisión.

Isa Pantoja ha desvelado durante estos últimos días que aún no está lista para verse cara a cara con él para llegar a un acuerdo y que se relajen las cosas entre ellos.

Irene Rosales confirma los rumores tras rechazarla en público

Y es que la joven no acaba de fiarse de la reacción que puede tener su primo si ve algo que no le gusta. No tiene todas consigo porque sabe que es muy impulsivo y eso le pierde en muchas ocasiones.

Por contra, Irene Rosales sabe que Isa no le desea ningún mal en la vida a su hermano Kiko. Eso sí, sobre Irene ha opinado también y lo cierto es que le ha reprochado su actitud cuando Kiko Rivera se calienta la boca.

La joven no entiende cómo Irene no ha estado ahí para intentar parar a su marido en el momento en que atacó sin piedad a su familia. Tampoco comprende por qué no ha hecho de mediadora para que el DJ no rompiese el vínculo con su madre y con la propia Isa.

Lo cierto es que la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha sorprendido a todos después de que fuese preguntada por la relación que mantiene en la actualidad con Irene Rosales.

"Nos ignoramos mutuamente y mi vida sigue igual"

La joven ha sido tan clara que ha dejado a los colaboradores sin apenas reaccionar tras sus palabras. Isa expresaba que no tiene ganas ni quiere tener relación alguna con Irene. Y cree que esta actitud es lo mejor para ella en estos momentos.

“Mi relación está bien, normal, como siempre, no tenemos relación, así que bien. Para mí bien porque no hay una guerra ahora mismo abierta, nos ignoramos mutuamente y mi vida sigue igual”. Así lo explicaba sin ningún tipo de problema para que la audiencia conociese la verdadera realidad de lo que sucede en el seno de su familia.

Veremos si estas palabras de Isa tienen algún tipo de respuesta de Irene Rosales. En los últimos tiempos, la andaluza ha sido más reacia a contestar a los reporteros que se apostan cada día en la puerta de su casa en Castilleja de la Cuesta.