Irene Rosales descubre que no hay dinero en casa y que su marido ha desaparecido

Sin duda alguna, Irene Rosales lleva viviendo su año más tranquilo desde que dejó de aparecer en la pequeña pantalla. Fue en julio del año pasado cuando la mujer de Kiko Rivera, de forma inesperada, tomaba la decisión que dejar de ejercer como colaboradora en el entonces Viva la Vida.

A partir de entonces, la sevillana adoptó un discreto segundo plano y apenas quiso volver a pronunciarse respecto a las polémicas de la familia de su media naranja. En medio de su descanso mediático, lo cierto es que a Irene Rosales, conforme transcurre el tiempo, se le hace cada vez más difícil estar alejada del foco de atención.

Sobre todo cuando surge alguna nueva polémica en torno al hijo de la tonadillera o sobre su polémica familia. En esta ocasión, Kiko Rivera se encuentra en el punto de mira no por la prensa, sino por Hacienda.

Kiko Rivera, en el punto de mira por Hacienda

Irene Rosales vuelve a estar en el ojo del huracán. A pesar de que ya no formar parte de la televisión, lo cierto es que siempre consigue que los medios pongan su foco de atención en ella por su pareja.

Normalmente son por cuestiones que están relacionadas con su polémica familia política, pero, por esta vez, el clan Pantoja se puede librar. Y es que tal y como ha desvelado el programa Fiesta, el DJ vuelve a tener problemas económicos con Hacienda, uno de sus mayores enemigos.

Según afirman desde el espacio, el marido de Irene Rosales estaría en el punto de mira, una vez más, por la Agencia Tributaria debido a una deuda impagada. Tal y como ha explicado el colaborador Jorge Moreno, el sevillano tiene tan solo 15 días desde la fecha de publicación, 7 de octubre, para recoger la notificación.

De esta manera, Kiko Rivera deberá presentarse en la Plaza Ministro Indalecio Prieto en Sevilla. En el caso de que no lo hiciera, este problema que lleva arrastrando el hijo de la tonadillera aumentaría aún más, ya que la deuda con Hacienda sería bastante mayor.

Por otro lado, Moreno también ha revelado que cree firmemente que el marido de Irene Rosales no es consciente de esta notificación. "Se intenta poner en contacto la Agencia Tributaria en dos ocasiones con Kiko Rivera. No lo encuentran, no le pueden dar esa notificación, por eso lo publican", explicaba.

Además, el colaborador también tenía el mensaje que ha enviado el primo de Anabel Pantoja al formato pronunciándose sobre esta polémica. "Yo no debo nada a Hacienda, tal y como van a decir en el programa", empezaría diciendo.

"Gracias a Dios estoy sin deudas, aunque pagando a plazos como mucha gente hace", diría. Por esta razón, el colaborador de Fiesta insiste en creer que el marido de Irene Rosales no es consciente de que esta notificación está publicado en el BOE.

Desde luego, para nadie es ninguna novedad que el hijo de la tonadillera nuevamente tenga ciertos conflictos con el Estado. Ya en 2019, el hermano de Isa Pantoja aseguró que su deuda con Hacienda estaba más que saldada, una información que más tarde fue desmentida porque todavía debía unos 40 mil euros.

Además, también la Agencia Tributaria ponía el foco de atención en él por las lujosas adquisiciones del marido de Irene Rosales. De hecho, él mismo confesó en La Resistencia, que "sumando efectivo y patrimonio, debo de tener cerca de un millón y medio de euros".

Irene Rosales recibe un nuevo golpe

No solo Irene Rosales se encuentra en el ojo del huracán por el nuevo conflicto económico de su marido, sino también por otra razón. La controvertida entrevista de Dulce Delapiedra en Sálvame Deluxe también ha dado mucho de que hablar.

Según la exniñera de Isa Pantoja, Irene Rosales no es la "mano que mece la cuna" en la relación que tiene el DJ con su familia. No obstante, lo que dicta el polígrafo es todo lo contrario: que sí lo es.

Aunque Dulce Delapiedra se mantuvo en sus trece, sí que se mostró de acuerdo en la frase que en su día dijo Isabel Pantoja respecto a Irene Rosales. "Es un lobo con piel de cordero".

