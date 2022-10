Irene Rosales decide hablar y cuenta emocionada el estado de Kiko Rivera

Desde hace unos días, no se habla de otro tema que el último percance de salud que ha sufrido Kiko Rivera. Y es que el pasado viernes, 21 de octubre, el marido de Irene Rosales tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla porque sufrió un ictus.

A partir de entonces, la preocupación empezó a reinar en el ambiente, ya que aseguraban que su estado de salud era delicado y que las "próximas 24 horas eran decisivas". Por suerte, al día siguiente de este suceso, la misma Irene Rosales confirmó ante la prensa que la evolución de su marido era favorable.

"Está bien. Está bien. Asustado, nervioso, pero está bien. Me ha mandado besos para todos y que muchísimas gracias por preocuparos por todo. Ha sido un pequeño susto; él es fuerte y joven", informaba delante de los medios.

Tras este duro episodio, fue el día de ayer, 24 de octubre, cuando la pareja de Irene Rosales recibió, finalmente, el alta hospitalaria. Ahora, la sevillana ha hablado otra vez públicamente para dar todas las novedades del estado de salud del DJ.

| Gtres

Irene Rosales da la última hora sobre el estado de salud de su marido

Sin duda alguna, en los últimos días, Irene Rosales se ha convertido en el pilar fundamental del hijo de la tonadillera. Y es que la excolaboradora de Viva la Vida no se separó de él ni un momento mientras el hermano de Cayetano Rivera estaba convaleciente.

De hecho, asimismo el propio Kiko Rivera quiso agradecer a su mujer todo lo que había hecho por él cuando estaba viviendo este duro momento.

"Buenos días, he recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradecer a mi mujer @irenerova24 que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más", escribía en una publicación en Instagram.

"Ya que el día 20 octubre este que está aquí ha vuelto a nacer la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", zanjaba. Ahora, ya una vez en casa, todo el mundo no podía evitar preguntarse cómo había pasado su primera noche en casa tras haber sufrido este incidente respecto a su salud.

Esta misma mañana, Irene Rosales ha aclarado todas las dudas y ha revelado cómo se encuentra actualmente su pareja. Tal y como ella ha confesado, a pesar de mal trago que han vivido, lo cierto es que ahora se encuentra mucho más tranquila.

"Ha habido suerte, por así decirlo". "Él está perfecto, todos estamos al tanto de todo", aseguraba. Además, también dejaba claro que el DJ no está sufriendo ninguna secuela por el ictus.

Por suerte, como la misma Irene Rosales ha dicho, todo se ha tratado de un "susto". Eso sí, el mismo Kiko Rivera revelaba que ha sido ahora, cuando ya ha llegado a casa de nuevo, ha sido consciente de la gravedad del asunto.

"Aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma", exponía el sevillano.

| GTRES

Isa Pantoja arremete contra Irene Rosales

Por si este tema no diera suficiente de que hablar, ahora, Irene Rosales se encuentra en el punto de mira por cómo ha actuado mientras su marido estaba ingresado. Y es que su cuñada, Isa Pantoja, ha criticado con dureza a la sevillana.

"Yo me entero por un amigo mío. Se me viene el mundo abajo. Intento ponerme en contacto con todo el mundo y es cuestión de tiempo que saliese la noticia en prensa", decía en El programa de Ana Rosa sumamente enfadada.

De manera que Irene Rosales no habría dado la voz de alarma a la joven. "Sus amigos no pueden tener más derecho que mi madre o yo a visitar a Kiko", explicaba.

