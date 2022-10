Irene Rosales decide hablar y confirma lo que todos ya pensaban

Irene Rosales llevaba alejada de los focos de la televisión desde hace meses. La mujer de Kiko Rivera prefirió mantenerse al margen de las guerras mediáticas, y estar junto a su familia, sobre todo en estos momentos. Sin embargo, han sorprendido mucho sus últimas declaraciones, ya que se ha pronunciado sobre el estado de Bernardo Pantoja ante los reporteros.

Para la sevillana no estará siendo nada fácil ver la situación que atraviesa su marido Kiko Rivera con su madre. Hace un par de meses, Rosales afirmaba que no le parecía nada bien que Isabel Pantoja dejase de hablar con sus nietas. Algo que para ella fue muy doloroso y no consiguió perdonar hasta ahora.

Irene Rosales decide hablar tras meses de silencio

Irene siempre se ha caracterizado por ser muy comprensiva con la prensa. Ella sabe que es un personaje público, y que su familia despierta mucho interés, además Irene también forma parte de este juego. Su familia siempre está en el ojo del huracán, y ahora las nuevas noticias sobre el estado de Bernardo Pantoja lo han vuelto a posicionar en el centro de la polémica.

| GTRES

El pasado lunes saltaban todas las alarmas cuando se anunció en Sálvame que el padre de Anabel Pantoja, Bernardo Pantoja volvía a ser ingresado. Esta vez, debido a una afección en la pierna, de la que todavía se desconocen los detalles.

Según ha trascendido a la prensa, la misma Anabel se habría trasladado a Sevilla debido a la gravedad de esta nueva intervención. Toda la familia se encuentra ahora mismo muy pendiente al estado de salud del hermano de Isabel Pantoja. No cabe duda de que Irene ha estado muy próxima a Anabel, ya que ambas mantienen una relación fantástica desde el principio, además, la influencer necesitará apoyos en estos duros momentos.

Irene Rosales confesaba a las cámaras de Europa Press que está al tanto de todo lo que ha ocurrido. El reportero le preguntaba si ella era conocedora de la situación actual que estaba atravesando Bernardo.

Ella respondía: "Ahí va... Ha salido todo bien, ahí va la cosa".

Irene Rosales se pronuncia sobre las polémicas palabras de Dulce

Pero este no era el único frente abierto que tenía la sevillana. Hace unos días reaparecía en el plató del Deluxe, Dulce. Y esta no se quedó con la boca callada a la hora de hablar de toda la familia Pantoja.

| GTRES

La que fuera niñera de Isa Pantoja habló sobre Irene Rosales, haciendo alusión a una frase de Isabel Pantoja. Dulce negó que Irene fuese "la mano que mece la cuna", pero sus declaraciones fueron más allá:

"Kiko con su hermana lleva así toda la vida. Incluso sin estar con Irene, aunque sí te digo que en este aspecto sí le doy la razón en una frase de Isabel Pantoja. Ella es un lobo con piel de cordero", sentenciaba en el plató del Deluxe.

Pero Irene no ha querido perder la oportunidad de responderle, eso sí, con una indiferencia absoluta. Cuando las cámaras de Europa Press le preguntaba al respecto, la excolaboradora de televisión lo tenía claro:

"Ni dulce, ni amargo, ni salado, no me voy a molestar en lo que me diga esa señora porque no la conozco mucho. No voy a entrar. Espero que le vaya bien y nada, qué tengáis buena mañana", sentenciaba.

Está claro que Irene no va a perder el tiempo en pronunciarse sobre personas que solo buscan avivar la polémica a toda costa. Además, desde que abandonó la televisión, la mujer de Kiko Rivera solo tiene una prioridad: su familia.

