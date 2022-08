Irene Rosales da todo por perdido al comprobar qué hace su marido en las fiestas

Irene Rosales llamó la atención de la prensa desde que empezó a salir con el hijo de Isabel Pantoja, pero no era su propósito. Su entorno asegura que prefiere estar lejos del foco mediático porque no quiere incomodar a su esposo, aunque es muy complicado. Todo le termina salpicando, hasta lo que hace el DJ en sus fiestas cuando cree que nadie le está mirando.

Irene Rosales ha descubierto que Kiko ha tenido un problema en su último concierto, algo que demuestra que está todo perdido. El hijo de Isabel Pantoja quiere ganarse el respeto de sus compañeros, pero cada vez se lo ponen más difícil porque no confían en él. Ha usado sus redes sociales para explicar lo que ha sucedido, pues no quiere mirar para otro lado.

| La noticia digital

Irene Rosales ha leído el mensaje que ha escrito su marido y se ha dado cuenta de que lo sucedido en el último evento ha sido injusto. “La gente de Portonovo ayer fue maravillosa, lloviendo y ahí estaban saltando y bailando. La gente que organizó el evento fue maravillosa y muy amable”, empieza diciendo Kiko Rivera.

“Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo maleducado. Aposta, y queriéndome fastidiar la noche, me apagaba el sonido, me baja la música y me apaga el micro. Cuando volvía a subir la orquesta todo correcto y maravilloso”.

Irene Rosales está orgullosa del padre de sus hijas, pues ha sacado a la luz lo que ha pasado sin perder la educación. “Te digo una cosa: ni con mil orquestas tenéis el cariño de la gente que tuvimos anoche. Hay que respetar al artista que se sube al escenario”, le dice el DJ a su nuevo rival.

Irene Rosales sabe cuánto dinero entra en su casa

Irene Rosales está cansada de escuchar siempre las mismas críticas, sabe que sus detractores no están en lo cierto y no sabe cómo pararles. Hubo un momento en el que pensó que podía controlar la situación porque trabaja en Telecinco y podía defenderse, pero todo ha cambiado. Ha dado el problema por perdido porque no hay nadie que dé la cara por su marido y ella ha dejado de ser tertuliana.

| Telecinco

Irene Rosales tomó una decisión hace unas semanas: conceder una entrevista y hablar de todos sus conflictos para zanjar ciertos asuntos. Siempre le han acusado de ganar dinero gracias a su familia, pero en realidad siempre ha mantenido al margen a los Pantoja. Se centra en las situaciones que le afectan a ella, no busca nuevos conflictos ni alimenta los que ya existen.

La antigua colaboradora tiene claro que el dinero que entra en casa no viene de las exclusivas que venden ella y su marido. El grueso principal de los ingresos familiares proceden del talento de Kiko Rivera, quien cada vez actúa en un escenario distinto. Ha tenido un encontronazo con el último técnico de sonido que le ha tratado, pero este detalle no le ha minado la moral.

Irene Rosales ha tomado una decisión

Irene Rosales conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación y sabe que defender a su esposo es una tarea peligrosa. Tiene muchos rivales y estar de su lado significa heredar una legión de detractores que hacen mucho ruido. Pero ella no tiene miedo y ha tomado una decisión: dar la cara por el padre de sus hijas hasta el final.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Irene Rosales siempre ha apostado por el talento de su esposo, por eso le ha decepcionado lo que ha pasado en la última fiesta. Los responsables del escenario no le han tomado en serio, a pesar de que lo único que ha hecho él es entregarse al público. Ganarse el respeto del mundo de la música está resultando ser muy complicado, no le logran entender.