Una cuñada de Irene Rosales se arma de valor y desvela el secreto más guardado

Irene Rosales ha pasado unos días complicados desde que su marido, Kiko Rivera, sufriese un ictus en su casa la madrugada del pasado viernes. Así, este se vio obligado a ingresar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla de forma inmediata.

Irene Rosales no se ha separado ni un segundo de Kiko y sabe que su marido está asustado cuando le ha sobrevenido dicho ictus.

Eso sí, a muchos no les ha sorprendido demasiado lo ocurrido por el estilo de vida que lleva el DJ. Y por los problemas de salud que hacen que sea una persona de riesgo para padecer este tipo de dolencias.

Irene Rosales, retratada tras desvelarse su traición en directo

El caso es que finalmente todo ha sido menos grave lo de lo esperado. Aun así, la preocupación del clan Pantoja por Kiko ha sido máxima desde que se supiese el viernes por la mañana del ingreso del hijo de la tonadillera.

| La Noticia Digital

Una de las que ha sido más rápidas en acudir al mencionado hospital sevillano ha sido Isa Pantoja, cuñada de Irene Rosales.

La hermana de Kiko Rivera llegaba poco después del mediodía del viernes al centro hospitalario junto a su pareja Asraf. Ambos se mostraban intranquilos después de ver cómo, debido a las normas del hospital, no podían acceder a la habitación de Kiko. Era imposible hacerlo al encontrarse este en una zona de restringida para pacientes de ictus.

El caso es que solo una persona, Irene Rosales, podía estar junto al paciente. Y ese hecho ha entristecido enormemente a Isa Pantoja, que quería ver de primera mano cómo se encontraba su familiar.

Isa P confiesa el motivo por el que no pudo ver a su hermano

Sobre ello y la incapacidad de acceder al lugar donde se encontraba Kiko Rivera ha hablado este lunes, 24 de octubre, Isa Pantoja en el programa donde colabora desde hace un tiempo.

| EuropaPress

La cuñada de Irene Rosales ha estado El programa de Ana Rosa y hemos asistido a su indignación tras lo acontecido con el DJ. Y se ha puesto de manifiesto que no pudo visitar al joven ni tampoco pudo hacerlo su madre, Isabel Pantoja.

Rosales comunicó a toda la prensa que la presencia de ambas podría poner de los nervios a Kiko por los problemas familiares que protagonizan desde hace tiempo. Un argumento que no ha convencido a la peruana.

"No he podido ver a mi hermano y tampoco he podido hablar con él directamente. Lo que sé es porque a mí me lo transmiten", ha confesado la joven en El programa de Ana Rosa.

Isa P, indignada tras desvelar que Irene Rosales no le avisó

Isa ha sido clara a la hora de explicarle a toda la audiencia cómo le llegó la noticia del ictus de su hermano. "Me levanto temprano para llevar a mi hijo al colegio y me entero por un amigo mío", ha desvelado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Isa ha confesado que al enterarse "se me viene el mundo abajo. Intento ponerme en contacto con todo el mundo y es cuestión de tiempo que saliese la noticia en prensa", ha sostenido enfadada. Sobre ello, la televisiva ha insistido posteriormente en pleno directo.

"Me da igual que haya sido menos grave, le ha dado un ictus y me tienen que avisar". Así se ha expresado la joven, de forma airada, como pocas veces le habíamos visto en un plató.

Sobre su madre, que tampoco ha visto al DJ a pesar de viajar hasta Sevilla, ha dicho que no quiere exponer cómo se enteró de la noticia. "Yo también tengo un hijo y me duele mi madre. No permito que se le cuestione porque ella quiere ir", ha concluido el pasado lunes.