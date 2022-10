Irene Rosales confirma el rumor y reconoce que ella no irá al hospital

Irene Rosales es sin duda alguna el pilar fundamental en la vida de Kiko. Es ella quien ha estado en sus horas más bajas, y así lo está demostrando ahora mismo. Su marido se encuentra en una de las situaciones más delicadas que jamás ha vivido.

El pasado viernes, Kiko sufría un ictus y, aunque él mismo ha tranquilizado a sus seguidores con un comunicado en redes, el DJ necesita descansar. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre quién visitará al cantante al hospital. Aunque ahora mismo no debe ser sometido a muchas emociones fuertes, Irene Rosales se ha pronunciado sobre este asunto.

Las directrices médicas que ha recibido el cantante han sido claras, cualquier estímulo puede jugar en su contra. Por eso, cuando se enteró de que muy probablemente su madre lo visitaría, el DJ sufrió un ataque de ansiedad.

Irene Rosales habla sobre quién ha visitado a su marido

Irene sabe mejor que nadie que todo lo que necesita su marido es la supervisión médica y a ella a su lado. Por eso no le ha dado mucha importancia al tema de las visitas. Ella misma lo confesaba ayer a los medios:

"Él no debe someterse a muchas emociones, está estable pero no recuperado. Necesita tranquilidad. Me tiene a mí y ya está", confesaba a los medios.

Hace tan solo unas horas los reporteros de Europa Press pillaban a Irene saliendo del hospital. Estos no dudaron en preguntarle por el tema más polémico. Irene afirmaba que Kiko "había pasado buena noche" y se encontraba "tranquilo".

| Telecinco

Los periodistas le han preguntado sobre Anabel Pantoja, ya que la influencer afirmaba que iba a ir a visitarlo cuanto antes. Sin embargo, parece que esto no ha sido así. Irene no ha querido dar muchas explicaciones, pero ha sido contundente:

"De verdad, yo no me voy a poner a estar informado de quién viene o no. Yo estoy aquí y voy a seguir haciéndolo, quien tenga que venir vendrá y listo", confesaba ante las cámaras de Europa Press.

De esta forma, Irene afirmaba las especulaciones sobre Anabel. Y es que la prima de Kiko todavía no habría ido a visitar al DJ.

Por otro lado, la modelo también ha querido trasmitir las palabras de agradecimiento del DJ: "Él está muy agradecido por los mensajes de cariño recibido, de momento no hay muchas más novedades", confesaba.

La excolaboradora de televisión afirmaba que por el momento hay que tener paciencia. Irene tiene muy claro que las directrices del equipo médico es todo lo que importa:

"Por el momento hay que tener paciencia, nada de prisas, ahora mismo Kiko está en las mejores manos", confesaba.

Irene Rosales, el pilar fundamental de Kiko

Irene tiene muy claro que en una situación así es cuando hay que dar la talla. Y ella lo está haciendo, su marido y sus hijas son su prioridad, además, ese fue uno de los principales motivos que la llevó a alejarse por completo de la televisión.

| La noticia digital

Irene veía como sus apariciones en televisión solo perjudicaban cada vez más a su entorno, así que tomó la drástica decisión de dejarlo. Su marido es todo para ella, y ahora su única preocupación es que se recupere pronto.

La modelo subía una storie a su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas. En ella bromeaba con el sillón de la habitación donde descansa por las noches junto a Kiko:

"Amor/odio siento por este sillón que es el que me hace descansar, pero a la misma vez me deja reventada", escribe.