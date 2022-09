Irene Rosales confirma que los peores presagios sobre Kiko Rivera son ciertos

Irene Rosales ha visto como su marido ha vuelto a liarla después de mucho tiempo manteniendo un perfil bajo en sus apariciones públicas.

Irene Rosales no esperaba que tras volver de vacaciones junto al DJ y sus hijas, este reaparecería así en un concierto el pasado 1 de septiembre, siendo criticado por todos. Le han señalado con el dedo sus mayores haters después de actuar de manera violenta encima de un escenario.

Nada hacía pensar que Kiko Rivera fuese a llevar a cabo esas malas formas cuando ofrecía un concierto ante sus enfervorecidos fans. Lo cierto es que ha vuelto bastante exaltado de sus vacaciones en Punta Cana, que parece no han relajado demasiado al bueno de Kiko.

Irene Rosales no da crédito a la reprochable actitud del DJ

De buenas a primeras, y mientras cantaba uno de sus temas más conocidos, al marido de Irene Rosales se le fue la cabeza. El caso es que lanzó una patada contra uno de los asistentes al concierto que estaba en la primera fila del mismo. Un hecho que provocó el asombro de los fans que se encontraban en aquel recinto.

Sin duda, esa imagen se hizo viral a los pocos minutos. Y aún más después de que un colaborador de Sálvame como Miguel Frigenti compartiese en sus redes sociales lo que había hecho sin justificación ninguna el hijo de Isabel Pantoja.

Lo cierto es que Irene Rosales se quedaba avergonzada al ver a su marido protagonizar un desagradable episodio en uno de sus conciertos en los que debería de reinar la fiesta.

Al marido de Irene Rosales le pasa factura su patada y pierde su trabajo

"Había firmado un contrato muy grande para tener un programa semanal en un podcast bastante importante en este país. Debido a esta patada, la organización ha decidido cancelarle el contrato y se ha quedado sin programa", informó este lunes en Sálvame el propio Frigenti.

Si bien, a priori, puede llamar la atención esta violenta actitud del protagonista de ese episodio, Laura Fa contó que en el pasado ella fue agredida por el DJ. "Llegando al aeropuerto nos dio un manotazo, es su manera de moverse. Tiene puntos que se le va el control, yo lo he vivido en mis carnes", desveló.

Habla la gran víctima de la agresión de Kiko Rivera

Por si fuera poco, la persona más afectada por esta escena tan desagradable ha hablado largo y tendido de lo que sucedió allí aquella noche. "Literalmente, me tiró el móvil. Yo estaba allí disfrutando del concierto, pasándomelo bien. La gente decía que si le estaba haciendo cuernos. Yo no estaba haciendo nada. Solo tenía el móvil conmigo, al lado grabando", ha comenzado la intervención de la chica golpeada.

"Este tío yo no sé qué se piensa, me quedé asombrada, no supe reaccionar. En otras condiciones voy y hablo con la persona, pero claro, no podías acercarte a él. Le he escrito y le he dicho que espero que me pida una disculpa. No creo que lo haya leído", se ha abierto en canal ante las cuestiones de Miguel Frigenti.

Así las cosas, no ha gustado en absoluto la actitud del marido de Irene Rosales en las redes. Y la persona agredida ha aclarado que ya no volverá nunca más a un concierto del artista.

"Si vas a un concierto a pasar un ratito agradable y te dan una patada al móvil, aquello me sentó fatal. No me di cuenta del móvil roto hasta el día siguiente. Se me quitó toda la imagen que tenía de él, de que es un chico humilde", ha sentenciado muy enfadada con el hijo de Paquirri.