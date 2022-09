Irene Rosales confirma que no hablará más con Kiko Rivera porque él quiere separarse

Irene Rosales abandonó los medios de comunicación porque no quería dar explicaciones sobre su vida privada, pero su remedio no ha servido. Ya no es colaboradora de Telecinco, aunque su nombre está en boca de todos porque la familia Pantoja sigue de rabiosa actualidad. Haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, Rosales nunca ha dado su opinión sobre ciertos temas.

Irene Rosales ha confirmado, gracias a las palabras de Isa Pantoja en El programa de AR, que la separación por el momento sigue en pie. La joven tertuliana no quiere saber nada de Kiko Rivera, quien contó en una revista que intentó quitarse la vida en el domicilio familiar. Isa niega que esta información sea cierta y asegura que nunca ha pensado en rendirse, siempre ha querido luchar.

| La Noticia Digital

Irene sabe que la situación es bastante seria, su marido ha cometido un error muy grave y no sabe cómo solucionarlo. El DJ se ha puesto en contacto con su hermana y ella no le coge el teléfono, no quiere hablar con él y ha dejado claro que mantiene su postura. Joaquín Prat, en su última aparición en El Programa de AR, le ha preguntado si seguía dolida.

Irene, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, ha tenido oportunidad de escuchar las palabras de Isa. La joven reconoce que se ha vuelto más tolerante, pero asegura que continúa molesta y que no se siente preparada para volver tratar con Kiko.

“No he cambiado nada, él está actuando como quiere y no me está perjudicando, pero hay cosas que no está haciendo nada malo. El pobre hombre se ha ido de vacaciones, quizá ahora haya cambiado un poco, ahora que lo dices sí”, le ha dicho a Joaquín Prat.

Irene Rosales asume que el final está cerca

Irene ha confirmado, después de ver la última intervención de Isa Pantoja en las mañanas de Telecinco, que la relación se ha acabado. No hablará con Kiko Rivera en una larga temporada, de momento no quiere saber nada de él su intención es separarse lo máximo posible. “No está en mi mente descolgarle el teléfono, pero me alegro de las cosas buenas y no me alegro de que le pase nada malo”.

| La Noticia Digital

Rosales se posicionó al lado de su marido durante esta guerra y su postura le jugó una mala pasada: recibió demasiadas críticas. Antes tenía muy buena prensa, pero los espectadores se han dado cuenta de que no es tan buena como quiere dar a entender. Según el paparazzi Pablo González, es una de las grandes responsables de la nula relación entre Kiko e Isabel Pantoja.

La nuera de la cantante ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, pues nunca ha respondido a sus rivales. Es cierto que cada vez hay más personas que dudan de ella, pero su posición siempre es la misma: mantiene las distancias con todos. No le ha servido alejarse de la televisión, así que no sería de extrañar que regresara en cualquier momento.

Irene Rosales está al tanto de los nuevos problemas

Irene sabe que su familia política está más revuelta que nunca, de hecho su cuñada no solamente ha hablado de Kiko Rivera. La colaboradora ha aprovechado su presencia en El Programa de AR para hablar de los problemas de Anabel Pantoja.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Yo conozco la historia que hay, entonces por eso sé que Anabel está pendiente de él, tanto de su salud como de los gastos económicos. Hay una situación que no es la de padre e hija corriente, pero no lo voy a decir porque mi prima nunca lo ha dicho. Yo creo que ella se está portando bastante bien, cuando pueda irá porque su conciencia está bastante tranquila”.

Rosales sabe que la prima de su marido tiene muchas posibilidades de dejar Canarias, Isa le ha recomendado que se mude a Madrid. “Tiene que decidir si se queda en Canarias o si se muda a Madrid, yo creo que se mudará porque sus trabajos son compatibles”.