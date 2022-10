Irene Rosales confirma el impactante rumor sobre la salud de su hija Carlota

Irene Rosales no gana para disgustos después de lo que ha sucedido en las últimas horas con una de las personas que más quiere en el mundo, su hija Carlota. Lo cierto es que la andaluza está al límite desde hace días, pero intenta sobrellevar los golpes que le da la vida como buenamente puede.

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, ha sufrido de lo lindo por el DJ después de que se viese obligado a ingresar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tuvo que hacerlo tras sufrir un leve ictus y ahora ha tenido que volver al hospital a causa de una enfermedad que ha padecido Carlota.

Rosales lleva unos días agobiada por una situación familiar que se complicaba cuando menos lo esperaba. Y es que su marido daba la voz de alarma y necesitaba acudir a un hospital para tratarse de un ictus que ha conmocionado a toda su familia.

Irene Rosales atraviesa una mala racha a nivel familiar

Desde el primer minuto, Irene Rosales ha estado ahí para acompañar en estos complicados momentos al hijo de Isabel Pantoja. Ella ha sido quién ha llevado la voz cantante a la hora de hablar del estado de salud de su marido. Lo hizo en esos tres días que estuvo ingresado en el centro hospitalario sevillano.

Fueron días muy tensos, pero el lunes, por suerte para Irene y su marido, el sufrimiento llegaba a su fin. A Kiko le daban el alta, pudiendo volver a casa para continuar con su recuperación.

La andaluza también ha sido criticada después de que muchos la acusasen de no haber dejado que Isabel Pantoja e Isa viesen a su familiar. El motivo no era otro que el reencuentro con ella provocaría ciertos sobresaltos que no beneficiarían en nada su salud.

Irene, alarmada al ver a su hija Carlota caer enferma

El caso es que cuando todo parecía más tranquilo, la andaluza se ha llevado un buen susto. El motivo, ver que una de sus hijas estaba muy enferma, y según pasaban los días, su estado empeoraba por momentos.

Se trata de su hija Carlota, que al igual que su padre, ha tenido que visitar un hospital. En este caso, lo ha hecho para tratarse de un fuerte resfriado que no acababa de curarse.

Irene Rosales es toda una madraza y ha tenido a bien cortar por lo sano para comprobar cuál era el estado real de Carlota. Quería poner remedio a este nuevo revés familiar que no le deja descansar ni un minuto en los últimos días a la buena de Irene.

Lo cierto es que la propia mujer de Kiko Rivera ha confesado que sus dos hijas atravesaban problemas de salud. Pero la que ha estado más enferma ha sido su hija Carlota, y así lo ha confirmado a través de sus redes sociales.

La mujer de Kiko Rivera confirma que su hija sufre desde hace días

"Ya lo avisé la semana pasada, que estaban malitas las peques. Pues aquí Carloti sigue resfriada", lamentaba Irene Rosales, que parece que le han gafado porque su núcleo familiar no traviesa por el mejor de los momentos.

A pesar de ese revés, Irene ha querido tirar de humor y ha compartido otra historia en su cuenta de Instagram. En esta, aparece en varias fotografías que le ha hecho su hija Carlota mientras esperaban a entrar a la consulta médica.

Irene no tenía problema en posar para su pequeña ante su fotógrafa favorita, que no estaba pasando el mejor día posible. "Carlota se entretiene sacándome fotos y yo estoy muerta", rezaba el mensaje de la mujer del DJ.