Irene Rosales confirma que han vuelto a verse tras la ruptura y que todo ha salido mal

Irene Rosales decidió abandonar los focos de la televisión hace ya varios meses. Desde entonces, la joven ha preferido mantener un perfil mediático bajo y alejarse de todas las polémicas. Sin embargo, su marido Kiko Rivera no se lo ha puesto nada fácil.

Los últimos pasos del DJ han dejado mucho que desear. Su última entrevista para Lecturas le costó un linchamiento público del que todavía no ha podido recuperarse. En ella reveló un duro episodio vivido con su hermana Isa, que nunca debió haber transcendido a la prensa.

Además, ahora se cumplen dos años de Cantora: La herencia envenenada. Un especial donde Kiko desgranaba alguno de los pasajes más oscuros y personales que había vivido junto a su madre. Esto tampoco fue visto con buenos ojos por gran parte de la audiencia.

Ahora Kiko ha comentado a Lecturas que se arrepiente de todo, y que lo hizo solo por llamar la atención.

Irene Rosales, el único apoyo de Kiko

El marido de Irene Rosales ha recapacitado sobre sus últimas acciones con respecto a su familia. Él sabe que se ha equivocado, y ahora, con una actitud mucho más conciliadora busca el perdón de los suyos.

Parece que Isabel Pantoja también está dispuesta a dar el paso. Según revelaban varios medios hace un par de semanas, la tonadillera ha propiciado un acercamiento con las hijas de Irene Rosales y Rivera. Esto fue algo que Irene puso en manifiesto hace varios meses.

La joven no entendía que Isabel se distanciara de sus nietos. Irene Rosales entendía a la perfección que Isabel no quisiera hablar con su hijo, debido a todas las polémicas, pero sus hijas no podía pagarlo.

En las nuevas declaraciones, el cantante asegura que la reconciliación con su madre no va a ser nada fácil. El DJ ha revelado hechos muy fuertes y sabe que esto no será sencillo de olvidar para Isabel:

"Tenemos que reunirnos fuera de Cantora, que sea lo más privado posible. Va a ser duro. He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona".

"Tantos meses que he estado peleado, dando entrevistas para llamar la atención de mi madre. Lo he pasado muy mal, no me merece la pena", comenta para Lecturas

Estos meses han sido un auténtico infierno para Kiko. Su mayor apoyo ha sido su familia, la formada por sus hijos y por Irene . Sin duda alguna han sido el pilar fundamental que le ha ayudado a sobrellevar estos duros tiempos.

Irene Rosales sabe que por el bien de su familia y de sus hijos lo mejor es que su marido retome la relación su madre. La joven está muy contenta con la nueva actitud de Kiko. Además, Irene no ha dudo en agradecerle a Anabel Pantoja su colaboración para que este acercamiento se produzca.

"Quiero el bien para mi marido. Todo lo que sea bueno para él es fantástico y mis hijas tienen derecho a tener relación con su abuela", comentaba Irene.

La gran relación de Irene Rosales y Anabel Pantoja

Irene Rosales siempre ha puesto en manifiesto la gran relación que tiene con la prima de su marido. Ella vivió muy de cerca cuando Anabel anunció su ruptura con Omar Sánchez, y sabe de buena mano lo duro que fue para ella.

Irene fue todo un apoyo para Anabel y su buena relación las ha convertido en dos grandes amigas.

Omar ha sabido ganarse muy bien su hueco en la tele tras separarse de Anabel. Ahora, convertido en concursante de Pesadilla en el paraísoha vuelto a acaparar toda la atención mediática.

Antes de entrar al reality, anunciaba otra separación, pero esta vez con Raquel Lozano.

Y en un nuevo giro de guion, el reality decidía meter a Lozano con Omar en el concurso. Un reencuentro que ha resultado de lo más catastrófico.

Raquel aprovechaba para echarle en cara a Omar que estuvo con ella "para olvidar a Anabel Pantoja". Algo que Irene Rosales sabe que es verdad, porque desde un primer momento se intuyó que esa relación no iba a llegar muy lejos.

