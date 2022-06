Irene Rosales confirma lo del embarazo y desvela cómo afronta el cambio

Irene Rosales era una de las caras más amables de la familia Pantoja, pero su situación dio un giro de 180 grados y ya nada es lo mismo.

Su marido ha cruzado ciertos límites y ella no ha sido capaz de afear su comportamiento para no dañar su imagen pública. Sin embargo, tiene la conciencia tranquila y sabe perfectamente lo que tiene que hacer: mirar por el bien de sus hijas.

Irene Rosales ha confirmado, gracias a una noticia que han dado en Supervivientes 2022, que Anabel Pantoja podría estar embarazada. Es una teoría alocada de Desi Rodríguez, una de las concursantes, pero el público ya ha empezado a especular.

Supuestamente la sevillana podría haber mantenido relaciones con Yulen Pereira, aunque todo es un rumor que circula por los pasillos de Telecinco.

| Mediaset

Irene sabe que su vida ha cambiado, de hecho estuvo un tiempo distanciada de Anabel porque Kiko Rivera no quería saber nada de ella. Recientemente ha confesado cómo afronta los nuevos acontecimientos y ha publicado una fotografía especial en sus redes. La antigua colaboradora de Viva la Vida ha instalado una piscina portátil en el jardín de su vivienda de Sevilla.

Irene quiere llevar lo mejor posible el cambio de tiempo, así que pasará gran parte de verano dentro del agua. “No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”, ha escrito en su cuenta de Instagram. Los comentarios no se han hecho esperar y hasta Kiko Rivera ha reaccionado al atrevimiento de su mujer.

Rosales es consciente de los conflictos que existen en el clan Pantoja, pero no quiere pronunciarse para no salir perjudicada. Ha confirmado que en Telecinco ya hablan de un posible embarazo de Anabel y lo cierto es que no es la primera vez. La sobrina de la tonadillera se hizo un test en el programa Sálvame porque pensaba que podía estar esperando un bebé.

Irene Rosales recibe el mensaje definitivo

Irene ha escuchado el mensaje que Desi Rodríguez ha mandado a los espectadores de Supervivientes, especialmente a la madre de Yulen. “En la preconvivencia pasaron muchas cosas y ya no me escondo. Tengo que decir que nos daban a todos dos preservativos y ninguno de los dos los trajo, así que puede que te traigan un nieto”.

| Gtres

Rosales ha descubierto que Desi cree que Anabel podría ser madre, aunque por el momento todo es una teoría sin fundamento. Nadie ha demostrado que hayan mantenido relaciones, aunque es cierto que la sevillana está cada vez más cerca de Yulen Pereira. Telecinco ha emitido unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie: ya no esconden su amor.

La mujer de Kiko prefiere no comentar la última hora de su prima política, por eso se ha centrado en confesar cómo será su verano. La terraza de su vivienda es muy amplia, así que ha puesto una pequeña piscina para poder refrescarse. No tiene nada que ver con la que hay en Cantora, finca de Isabel Pantoja, pero le servirá para combatir el calor.

Irene Rosales descubrió el peligroso rumor

Irene es consciente de lo que sucede en Telecinco, a pesar de que ya no forme parte de la cadena. Anabel bromeó con su futuro hijo y los responsables de Sálvame le hicieron un test que salió positivo. “Esto no es posible, lo habéis trucado”, declaró la colaboradora muy asustada.

Rosales ya tiene mucha experiencia en televisión y sabe que jugar con ciertos temas es muy peligroso. La concursante de Supervivientes no ha tenido tanto cuidado y ahora vuelve a estar en el punto de mira por el mismo rumor. Los espectadores, después de escuchar a Desi Rodríguez, quieren saber si hay un bebé en camino.