Irene Rosales confiesa que quiere dejarlo porque ha descubierto que nunca le hará rica

Irene Rosales ha tirado la toalla. La excolaboradora de Viva la vida acaba de hacer público que ha decidido abandonar uno de sus negocios porque ha descubierto que no le va a ayudar a mejorar su economía familiar.

Ha pasado más de un año desde que la mujer de Kiko Rivera decidió abandonar su puesto de trabajo dentro de Mediaset España para centrarse de lleno en su familia y en su salud mental.

"No estoy bien, me ha venido el bajón ahora. Creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko… Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más".

Desde entonces, Irene Rosales ha estado prácticamente desaparecida del foco mediático. A pesar de las polémicas que se han generado alrededor de su familia en todo este tiempo, la andaluza ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

Ahora, todo apunta a que la extertuliana no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, nada más poner punto y final a su etapa televisiva, decidió emprender su propio negocio, pero parece que no le ha ido todo lo bien que esperaba.

Irene Rosales está en problemas

Hace unos meses, Irene Rosales se mostró muy emocionada por la nueva oportunidad laborar que había llegado a su vida. Después de mucho esfuerzo, dinero y dedicación, la cuñada de Isa Pantoja consiguió abrir su propia marca de bolso, bajo el nombre de Varoi.

Aunque en un principio se mostró muy ilusionada con su nuevo proyecto, todo apunta a que está a punto de desaparecer. Y es que solo hace falta echarle un vistazo a su web y redes sociales para darse cuenta de que la televisiva ha abandonado el negocio a su suerte.

Tal y como ha podido saber la revista Semana, a pesar de que el perfil de la marca sigue activo, la web de la empresa está en mantenimiento desde hace varios meses. Además, no contestan a los mensajes y no ha subido ninguna novedad desde el mes de mayo.

"Irene empezó con muchas ganas, pero no ha conseguido las ventas esperadas. Al final, ha dejado que se desinfle y está centrada en otras cosas", ha podido saber esta cabecera.

"No sabe si no era el momento o qué, pero estaba convencida de que gracias a las redes sociales iba a ir bien. Ha sido un golpe".

Irene Rosales tiene un nuevo proyecto entre manos

Irene Rosales sabe que su propia marca de bolsos ya es cosa del pasado, pero esto es algo que no le preocupa demasiado. Y es que todos sabemos que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana.

El pasado martes, 23 de agosto, la mujer de Kiko Rivera anunció en sus redes sociales el próximo proyecto que había llegado a su vida.

Después de muchas semanas guardando el secreto, la extertuliana de Telecinco, por fin, confirmó que se había convertido en la imagen de una importante marca de bolsos.

Y fue a través de las redes sociales donde hizo oficial su colaboración con Misako. "¡Por fin, puedo anunciaros que soy la imagen de la nueva campaña otoño-invierno 22/23 de Misako! Ya podéis verla entera en su web", escribió en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo suyo mostrando una de las piezas de la colección.

Por su parte, la propia empresa de moda también quiso anunciar esta inesperada colaboración por todo lo alto. "Elegancia y fuerza. Irene Rosales es la imagen de la Campaña otoño-invierno 22/23 de Misako. Feminidad, sofisticación y un toque contemporáneo; así es la nueva colección".