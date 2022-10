Irene Rosales, asustada al confesar el estado de Kiko Rivera

Irene Rosales se ha quedado consternada después de ver cómo Kiko Rivera ha sufrido en las últimas horas un percance de salud que hace temer por su vida. El DJ ha sufrido un ictus de forma repentina y la preocupación por su estado es máxima.

El marido de Irene Rosales ha padecido un serio problema de salud y se encuentra en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde hace escasas horas.

Según la información de Fiesta en su Twitter, "este programa ha podido confirmar que Kiko Rivera sufrió en la madrugada del viernes un grave problema de salud".

Kiko Rivera, en estado grave tras sufrir un ictus

"Este se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y las próximas 24 horas son decisivas", comenzaba el tuit.

"Estaremos todo el fin de semana muy atentos a su evolución". Así rezaba el mensaje del programa presentado por Emma García, que ha dado la exclusiva del grave percance del marido de Irene Rosales.

Esta noticia, de la que pocos detalles se tienen hasta el momento tras salir a la luz pasadas las 10 de la mañana, ha pillado a muchos con el pie cambiado.

Y eso a pesar de que Kiko se había encargado hace unos días de contarle a los suyos que sufría un percance que no parecía revestir demasiada gravedad.

Kiko Rivera se debate entre la vida y la muerte en un hospital

Hablamos de lo que confesaba el DJ en su cuenta de Instagram, referente a un fuerte dolor de garganta que empañaba el lanzamiento de su último single, Vudú.

Parecía que no era un problema demasiado importante, pero lo cierto es que según ha publicado la revista Lecturas, Kiko Rivera había sufrido un ictus la pasada madrugada. Y ahora mismo estaría en observación, siendo las próximas horas determinantes para la evolución del hijo de Isabel Pantoja.

La revista Lecturas ha confirmado esta información exclusiva del programa de los fines de semana de Telecinco. Y en el entorno de Kiko Rivera la preocupación es total tras enterarse de que el DJ está ingresado desde hace unas horas.

En los últimos días, más allá de esa afección de garganta, Kiko no había expresado ningún tipo de dolencia más. Nada que hubiese hecho pensar lo que finalmente ha sucedido con el hijo de Paquirri la pasada noche.

Incluso Irene Rosales también ha compartido en las últimas horas varios stories y nada preveía que Kiko Rivera pudiese sufrir esa enfermedad tan grave de buenas a primeras.

"Me quedé helada con lo del ictus de Kiko Rivera"

Hasta ahora, ningún espacio de televisión ni revista del corazón ha dado más información acerca del DJ. Y todos los que quieren al esposo de Irene Rosales esperan y desean que el ictus que ha sufrido el joven se quede en un susto y que, poco a poco, pueda volver a la normalidad.

En las redes sociales, así han reaccionado muchos a esta impactante noticia referente al hijo de Isabel Pantoja.

"Me quedé helada con lo del ictus de Kiko Rivera. De aquí de Twitter no me fiaba, pero al leerlo directamente de Lecturas... No me cae bien, pero tampoco le desearía nada malo a nadie", rezaba uno de los tuits.

"Kiko Rivera ha sufrido un ictus y parece que su estado es crítico. Era cuestión de tiempo que los excesos y el estilo de vida de este chico le pasaran factura. Dicho esto, espero que se mejore", decía otro.