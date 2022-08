Irene Rosales asume lo del divorcio de Kiko Rivera y él aprovecha para irse de casa

Irene Rosales siempre se ha caracterizado por su discreción, no suele conceder entrevistas para que no le acusen de ser una aprovechada. Podría haber ganado mucho dinero gracias a su familia, pero ha preferido ser discreta y llevar una vida paralela a los medios. Es cierto que vende informaciones de forma puntual, pero siempre lo hace desde el máximo respeto.

Irene Rosales ha asumido que los rumores de divorcio son una constante en su matrimonio, nunca podrá liberarse de esa carga. Muchos periodistas de Telecinco han asegurado en más de una ocasión que la relación está muy tocada, pero no es cierto. La única verdad es que el músico y su mujer forman un binomio inseparable, todo lo demás es mentira.

Irene ha desmentido las teorías de la prensa bastantes veces, pero no son suficientes: el público exige pruebas para creer en ella. La mejor defensa que ha tenido es el tiempo, el paso de los años ha demostrado que no estaba mintiendo. La antigua colaboradora de Viva la Vida siempre ha estado al lado de Kiko y sin ella el DJ no estaría teniendo tanto éxito.

Irene sabe que su marido se ha ido de casa porque tenía una actuación en Zaragoza, concretamente en la discoteca Alfamén. Es uno de los artistas mejores pagados del momento, pues ha demostrado que tiene mucho talento y que no necesita a su madre. Isabel Pantoja es una estrella, pero su hijo no se queda atrás y poco a poco va cobrando el reconocimiento que se merece.

Rosales, según ha publicado en las redes sociales, se ha quedado con sus hijas Carlota y Ana mientras su marido trabaja en Zaragoza. El matrimonio vive en Sevilla y sus vecinos han confirmado que entre ellos nunca ha habido crisis ni discusiones. El paparazzi Pablo González asegura lo contrario, pero muchos testigos desmienten su versión.

Irene Rosales ha renunciado a algo importante

Irene tenía mucha proyección dentro de Telecinco, pero decidió renunciar a su carrera porque había situaciones incómodas. Su esposo estaba arremetiendo contra Isabel Pantoja por una serie de cosas que descubrió y consideraba injustas. La tertuliana optó por retirarse y desde entonces trabaja en las redes sociales, espacio donde cada vez tiene más éxito.

“Estamos muy bien, no nos vamos a separar ni nada de eso”, desveló en una de sus intervenciones antes de dejar la televisión. Desde entonces Rivera está centrado en su profesión de DJ, por eso se va de casa prácticamente todos los fines de semana. Tiene mucho éxito y el público quiere disfrutar de él, de ahí que apenas tenga tiempo libre.

Rosales sabe que el programa Socialité ha hecho varios seguimientos de su marido y siempre saca una misma conclusión. Hay quien insinúa que el hijo de Isabel Pantoja tiene demasiada afición por el ocio nocturno, pero no es verdad. Lo único cierto es que es su trabajo y que está sacando adelante a su familia, atrás quedó su pasado controvertido.

Irene Rosales ha vivido un momento muy controvertido

Irene tiene identificado a uno de los grandes rivales de Kiko Rivera: Pablo González, un fotógrafo que dice tener mucha información. En más de una ocasión ha intervenido en Sálvame o en Socialité para asegurar que el matrimonio estaba roto, pero no es cierto. Se apoyan mutuamente, de hecho si no estuvieran tan unidos nada de lo que pasa sería posible.

Rosales acepta que Kiko trabaje fuera del domicilio familiar, ella se queda al mando de todo mientras él brilla en los escenarios. “Ahora estoy aguantando muchas tonterías y muchas especulaciones estúpidas, pero me da igual”, comentó en una ocasión. Corrige los comportamientos de su marido, peor siempre lo hace en privado para evitar rumores sin recorrido.