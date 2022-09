Irene Rosales asimila que él ya está durmiendo con otra que le besa mejor que nadie

En estos momentos, Irene Rosales no tiene una relación especialmente estrecha con Anabel Pantoja, la prima de su marido. Pero esto no quita que esté al día de todo lo que le sucede a ella. Precisamente, por este motivo, ha sabido que el exmarido de la joven ha iniciado una nueva relación delante de las cámaras.

Ha descubierto que Omar Sánchez, que concursa en el reality Pesadilla en el paraíso, ha comenzado un idilio con Marina. Idilio que va cada vez a más. De ahí que en las últimas imágenes se les haya visto en la misma cama y besándose de forma realmente apasionada.

Irene Rosales, estupefacta ante los besos

La mujer de Kiko Rivera conoció hace unos días que el canario y la jienense se habían dejado llevar, después de ponerse freno en varias ocasiones. Así, fue ella la que no dudó en darle un beso mientras dormían abrazados. Situación que provocó la estupefacción de todo el mundo y la alegría de los protagonistas, que reconocieron que estaban encantados porque ambos besaban muy bien.

| Mediaset

Este primer paso ha dado lugar a que avancen de manera contundente. Buena muestra de esto son las últimas imágenes que se han emitido en Pesadilla en el paraíso. Y es que Irene y todos los espectadores han visto que ya se están dejando llevar por la pasión.

En un vídeo, se ha podido ver que estaban juntos en la cama y no han podido evitar entregarse a besarse de forma desenfrenada. En estos instantes, el que fuera primo político de Irene le ha dicho a su chica: “Me encanta como besas”.

Todos en la granja conocen ya el idilio e Israel, el vidente, ha querido dar su punto de vista. Al respecto, ha manifestado: “La relación va a funcionar, pero vais a tener que ser muy fuertes los dos para soportar la presión mediática. Este va a ser el romance del año”.

Irene Rosales descubre las reacciones a la pasión

La nuera de Isabel Pantoja ha visto que la relación entre el canario y la extronista va a más y él lo sabe. Ha llegado a reconocer a sus compañeros que siente “cosquillas en el estómago” por la joven.

Eso sí, tiene miedo. Lo tiene porque, como ha confesado, “siento que aquella mujer (Raquel Lozano) va a hablar, aunque mira, me da igual. Se quedó claro lo que había y está en los mensajes, que hacíamos un paréntesis y ya veríamos qué pasa”.

“Pero vamos, que no me voy a cortar ni un pelo porque no estoy haciendo nada malo. Estoy haciendo lo que me nace, aunque supongo que le molestará verme con otra. Cuando anunciaron que venía al reality, seguí quedando con ella, pero quizás tenía que entrar aquí para darme cuenta de que no, que hay alguien que me ha llamado más la atención”.

| Europa Press

Irene ha oído a su exfamiliar añadir: “Es la primera vez que me pasa algo así en mucho tiempo. Sí, lo de tener las cosquillas por alguien”.

Acto seguido, se ha referido a Anabel, quien en Supervivientes inició una relación con Yulen. En este sentido, el surfista ha dicho: “Me dijo antes de entrar que no iba a hacer nada, pero ha pasado. Igual que yo estaba fuera y antes de venir aquí dije que no iba a hacer nada y mira”.

“Con ella sentí decepción y ya no podría volver a confiar en ella. Pero bueno, hay que vivir todos los momentos que te salgan”.