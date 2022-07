Así es Irene Rosales, todos los detalles de la vida de la mujer de Kiko

Irene Rosales saltó a la fama en 2014, cuando ella tan solo tenía 23 años de edad. Desde entonces se ha mantenido en el foco mediático, aunque intentando quedarse al margen de la actualidad.

Se hizo famosa tras salir a la luz su noviazgo con Kiko Rivera. Como decimos, por aquel entonces ella tenía 23 años, él tenía 30.

Antes de eso, era una persona anónima. La joven es originaria de Sevilla, concretamente de la localidad de Gines. Allí se crió y creció, pero desde que entró en la familia Pantoja, su vida cambió.

Aunque lo cierto es que, pese a la fama de su marido, Irene Rosales siempre ha sabido mantenerse al margen, manteniendo un perfil más bien bajo.

Siempre ha sido una chica discreta e independiente, por eso mismo no ha tenido muchos encontronazos con la prensa.

| GTRES

Irene Rosales y Kiko Rivera, un amor sólido

Llevan siete años de relación. Irene Rosales fue la persona con la que Paquirrín por fin sentó la cabeza. Después de romper su relación con Jessica Bueno tras tener un hijo, parecía que el hijo de Isabel Pantoja no iba a ser capaz de formar una familia.

Al poco tiempo llegó a su vida Irene y todo cambió. La pareja no se ha separado hasta el día de hoy.

Lograron formar una relación sólida que ya se ha convertido en una familia. Para ellos todo fue bastante rápido.

En mayo de 2014 iniciaron su noviazgo. Justo un año después, en mayo de 2015 anunciaban dos de las noticias más relevantes de sus vidas: estaban esperando su primer hijo y se habían comprometido para contraer matrimonio.

Se casaron solo un año después, en octubre de 2016. Fue en la Hacienda Los Parrales de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.

El hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales han demostrado, desde entonces, ser un matrimonio sólido. Y lo dejaron ver frente a toda España cuando entraron a concursar juntos en GH DÚO.

Allí se pudo ver cómo es de verdad la relación entre ellos. Una pareja fuerte y con apoyo mutuo. Se notó en todo momento que son dos personas muy unidas y capaces de superar todas las adversidades juntos.

Ana y Carlota, las hijas del matrimonio

El matrimonio tiene dos hijas en común, Ana y Carlota. Ana es la mayor de las dos, tiene 6 años, aunque en diciembre cumplirá los 7, pues nació el 15 de diciembre de 2015. Carlota es la pequeña de las dos hermanas, nació hace algo más de cuatro años, en enero de 2018.

Así pues, Irene Rosales y Kiko Rivera han formado su propia familia, de la que también forma parte el primer hijo del cantante, Francisco.

| GTRES

Todos ellos se han mostrado siempre muy unidos, y son varias las ocasiones en las que se ve a la familia junta, paseando, de compras o de vacaciones.

¿De qué trabaja Irene Rosales?

Irene Rosales es modelo y colaboradora de televisión. Actualmente, sin embargo, parece que está dedicando todos sus esfuerzos únicamente a sus facetas como influencer y como madre.

La moda siempre ha sido una de sus pasiones. Como influencer, colabora con distintas marcas de ropa y siempre luce sus looks en sus redes sociales.

Precisamente también por su amor por la moda ha ido trabajando en ocasiones como modelo.

El último trabajo que se le había conocido, sin embargo, había sido en televisión. Irene Rosales se inició como colaboradora en el programa Viva la vida, sin embargo, acabó por dejarlo.

Cierto es que era su mayor fuente de ingresos, pese a ello, según confesó ella misma, era algo que no le compensaba.

“No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año en hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko… Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más”, contaba.

Esto sucedió en verano de 2021, poco más tarde, decidió volver de forma esporádica al que había sido su trabajo. Realizó conexiones puntuales en las que habló sobre algunos temas de la familia de su marido.

Sin embargo, a principios de junio se anunciaba que el programa se cancelaba y, por lo tanto, Irene Rosales se quedaba de nuevo sin colaboración en televisión.

2020, el año más duro

Y es que Irene Rosales pasó entonces uno de sus peores años. El 2020, sin duda, fue una época difícil para ella.

Fue el año del fallecimiento de sus dos padres. Además, ella se contagió de covid y, hay que tener en cuenta también, el conflicto familiar entre los Pantoja en el que se ha visto implicada.

Su mal año empezó en febrero, tras varios meses luchando contra una grave enfermedad Mayte Vázquez, madre de Irene, fallecía a los 54 años. Solo nueve meses después, la mujer de Kiko Rivera perdía también a su padre.

Al parecer, llevaba más de 15 años con un tumor cerebral que le fue descubierto tras un desvanecimiento en el trabajo. En los meses anteriores a su muerte, le había empeorado. Había tenido que ser ingresado en una residencia, al no poder valerse por sí mismo.

Así pues, 2020 fue un año para olvidar, tanto para Irene Rosales como para Kiko, pues también estaba unido a sus suegros.

Además de todo esto, como hemos dicho, la joven se contagió de covid, fue en octubre. Por ello tuvo que permanecer varios días en aislamiento, aunque no tuvo síntomas graves.

Así es el Instagram de Irene Rosales

Tal y como hemos dicho, Instagram es una de las fuentes de ingresos de Irene Rosales, ahora mismo podría ser la única. No se le conoce ningún otro trabajo.

Pese a que no se trata de una de las influencers más famosas del país, la mujer de Kiko hace sus pinitos en el mundillo. Ha colaborado ya con ciertas marcas y ha hecho alguna que otra publicidad.

Sin embargo, no es esto lo que predomina en su perfil en la red social. Su Instagram está repleto de imágenes suyas posando con sus outfits.

Hay también imágenes de sus hijas, en familia, con Kiko o de algunos momentos especiales de su vida.