Irene, hija de José Luis Gil, se arma de valor y cuenta la verdad sobre su padre

José Luis Gil sufrió un ictus el pasado 4 de noviembre de 2021. Desde entonces pocas informaciones han visto la luz. Su estado se ha mantenido en secreto por voluntad de la familia.

Solo se sabía que estaba en casa recuperándose aún de los estragos del accidente cerebrovascular. Lo demás se ha guardado bajo la estricta intimidad de sus familiares.

Sin embargo, en los últimos días, uno de los seres querido de José Luis Gil se ha pronunciado ante tanto revuelo. Se trata de su hija Irene, que ha roto el silencio y ha adelantado al diario El Español cómo están siendo los días del actor.

Después de casi un año de aquel susto, la familia todavía se está recomponiendo. Pues un hecho así no es fácil de superar, ni para quien lo sufre ni para quien le rodea. Las secuelas que puede dejar el ictus pueden llegar a ser ireversibles y afectar mucho en la calidad de vida de la persona.

"Todo va según lo previsto, cada día un poco mejor. Muchas gracias por el interés", decía la hija del intérprete de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva.

De hecho, fue ella misma quien el pasado agosto compartió una foto de su padre junto a su madre. La colgaba en las redes sociales de Carolina Montijano para mostrar cuál es el aspecto físico del artista. Con esta imagen anunciaba que su padre se encontraba en su casa de vuelta después de haber estado en el hospital.

El estado real del actor

"Mi padre está recuperándose en su casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido han venido a verle", comenzaba diciendo Irene ante la preocupación de los fans de José Luis Gil.

"Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa", decía. Con ello mostraba que todo el entorno del actor se ha involucrado en su bienestar y su recuperación.

En el mismo texto quiso agradecer la ayuda de la actriz Ana Ruiz, el actor Mauro Urquiza o la productora Sandra Reyes. Además quiso hacer mención también a la labor del doctor Anciones. "Mi madre, mis hermanos y por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño", concluía el mensaje.

Todos sus compañeros de La que se avecina también se han volcado en su bienestar. A todos les ha invadido la prudencia a la hora de hablar de su querido compañero que interpreta al personaje Enrique Pastor.

"Él tiene su proceso, hay que estar ahí. Le mandamos fuerzas todos los días", decía Eva Isanta, con quien también compartió pantalla en la precuela de la serie que hemos mencionado anteriormente.

También Cristina Medina se pronunciaba sobre su compañero. "No sé cómo está concretamente, sé que no anda bien, la verdad es que no anda muy fino. Lo que le pasó no es ninguna tontería", decía.

Una recuperación lenta

Normalmente, las personas que han sufrido un ictus no tienen una recuperación rápida. Hay que tener en cuenta que este tipo de accidentes afectan a parte del cerebro lo que puede afectar al funcionamiento del cuerpo.

Por suerte, el actor se encuentra bien cuidado. Eso sí, tanto sus compañeros de trabajo como sus fans no dejan de estar preocupados por su estado salud y le mandan siempre las mejores muestras de afecto.