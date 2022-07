Ion Aramendi reconoce que su mujer quiere terminar porque está harta

Ion Aramendi acaba de confesar que su mujer está muy cansada y que quiere terminar con esta situación de una vez por todas.

En los últimos meses, este presentador de Telecinco se ha convertido en uno de los rostros más importantes y valorados de la cadena. Y es que, a pesar de que su trayectoria en esta empresa audiovisual acaba de empezar, ya es uno de los favoritos de la audiencia.

Aunque parece que le va muy bien laboralmente hablando, todo apunta a que su relación sentimental está pasando por uno de los momentos más estresantes de toda su vida.

Ahora, y a punto de dar a luz a su tercer hijo, la mujer de Ion Aramendi ha compartido en sus redes sociales cómo sus embarazos han afectado a su matrimonio.

Ion Aramendi se entera de todo lo que siente el amor de su vida

Ion Aramendi y María Amores están deseando dar la bienvenida a Marieta, su tercera hija. Aunque la mujer del presentador ya está en la recta final de su embarazo, esta espera se está haciendo eterna.

El pasado jueves, 14 de julio, la futura mamá acudió a su cuenta de Instagram para compartir con todos sus seguidores un mensaje de lo más revelador. Y es que, a pesar de que la maternidad es uno de los momentos más especiales para cualquier mujer, en esta ocasión no está siendo tan bonita como esperaba.

"Hombres... A veces me gustaría ser un hombre. Es indiscutible que mola mucho ser mujer por varias y diversas razones. Poder engendrar hijos es un auténtico superpoder. Crear seres humanos en nuestras entrañas y criarlos con nuestros pechos parece ciencia ficción. Pero es bastante agotador".

La cónyuge de Ion Aramendi ha confesado que su relación con el presentador de Supervivientes 2022 ha pasado por algún que otro bache a causa de sus tres embarazos consecutivos.

"Ayer miraba a mi marido y sentía un poco de envidia. Qué suerte estar esperando una hija con toda tu ilusión. Imagínate sentir esa emoción y entusiasmo, pero sin engordar un gramo, sin deformarte, sin ardores y náuseas, sin esta locura de hormonas, sin posparto…".

Pero, a pesar de todas las desventajas que le encuentra a ser mujer, María Amores no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer toda la atención que ha recibido por parte del amor de su vida. Y es que Ion Aramendi ha estado con ella en los momentos más complicados del proceso.

"No le cojo manía porque sé que él ha sufrido mis embarazos. En ocasiones, se ha sentido desplazado y tiene también sus miedos. Reconozco que tengo la suerte de tener un compañero al lado muy entregado, muy cariñoso y con mucha paciencia".

Además, ha querido poner en valor todo el esfuerzo que el presentador de Mediaset España ha hecho para que ella se sienta más cómoda. "Se comporta como un embarazado, come sano, no sale, controla su vida social para no darme envidia, intenta transmitirme tranquilidad y seguridad, no me deja sola, me cuida".

"Y eso debería ser lo normal. Lo digo por si hay algún despistado por ahí. Apoya siempre a la madre de tus hijos, son de los dos. Las embarazadas necesitamos mucho apoyo, no somos meras portadoras de fetos, esto es heavy".

Ion Aramendi reacciona a las palabras de María

Como era de esperar, Ion Aramendi no ha tardado ni un segundo en reaccionar públicamente a las palabras que le ha dedicado su mujer en su perfil de Instagram.

"Cero mérito el mío. La fuerza, la energía y el poder de nuestra pequeña es todo mérito tuyo, y solo tuyo. Lo menos que puedo hacer es cuidarte y daros mucho amor a las dos, pero gracias por tus palabras".

Además, otros de sus fans han aprovechado la ocasión para apoyar a María Amores en la etapa final de su tercer embarazo. "Ánimo, ya queda poco. Luego otra batalla, pero ¡bendita batalla! Mucha razón en tus palabras".

