Ion Aramendi, preocupado por los problemas de su mujer una semana después del parto

Ion Aramendi no ha podido evitar preocuparse por su mujer después de dar a luz a la pequeña Marieta. Y es que, tras las complicaciones que sufrió María Amores en el quirófano, el presentador ha tenido que ver cómo a la madre de sus hijos ha sufrido un nuevo contratiempo.

El pasado 30 de julio, el periodista y su pareja anunciaron públicamente el nacimiento de su nueva hija. Y, aunque ahora todos se encuentran perfectamente, lo cierto es que las cosas no salieron cómo estaban programadas.

María Amores sufrió complicaciones durante el nacimiento de su hija que le obligaron a permanecer en el hospital más tiempo del que pensaba.

"Lo hemos pasado regular, pero estamos muy bien, que es lo importante", ha asegurado María Amores, la mujer de Ion Aramendi. "Yo me he recuperado bien y es lo que me importa. Estoy un poco cansada y con dolor de barriga todavía".

"Fue una cesárea que se complicó… En verdad, lo que esperas es que esté en reanimación un ratito y, al final, estuvo un día y medio. Yo estaba con la niña y no sabía mucho, ya sabes cómo son las informaciones a veces en los hospitales", apuntó el presentador, a continuación.

Ahora, Ion Aramendi ha confesado públicamente la preocupación que tiene por la salud de María Amores. Y es que, una semana después del nacimiento de Marieta, María sigue lidiando con las secuelas del parto.

La mujer de Ion Aramendi cuenta sus problemas

Ion Aramendi no se ha separado ni un segundo de la madre de su hija. Durante todo el embarazo y el posterior parto, el presentador de Telecinco ha estado muy pendiente de todas las necesidades de la madre de sus hijos.

Ahora, y una semana después de dar a luz, María Amores ha acudido a sus redes sociales para documentar cómo ha vivido ella estos días en el hospital.

Y es que, nada más nacer Marieta, los médicos decidieron separarlas para que la recuperación de María Amores fuera lo más rápida posible.

"Después de dos días en reanimación, sin comer ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas. Ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total", escribió María, hace unos días, en su cuenta de Instagram.

Pero, sin duda, la publicación que más ha impactado ha sido la que ha compartido en las historias de esta red social. La madre de Marieta no ha tenido ningún problema en mostrar cómo se encuentra actualmente su barriga.

A pesar de que ya han pasado varios días, la inflamación no ha terminado de desaparecer. "Así sigo una semana después de sacar a la niña", ha compartido, junto a una fotografía.

Aunque no cabe duda de que todo este esfuerzo y los problemas que ha padecido han merecido la pena. Y es que, tanto Ion Aramendi como María Amores, no pueden evitar emocionarse al recordar el nacimiento de su bebé.

"Cruzamos miradas por primera vez en un quirófano, nos conocimos en reanimación y nos enamoramos en la planta 11 del hospital La Paz. Una vez más, me sorprende este amor tan intenso, tan inmenso, tan repentino. Y una vez más, la intensidad rompe el intensímetro", ha escrito la mujer de Ion, junto a unas fotos de su bebé.

Una vez más, la pareja de Ion Aramendi ha querido dedicarle al presentador unas emotivas palabras. Y es que, según ha confesado la propia María en alguna ocasión, se siente muy afortunada por tenerlo a su lado.

"En la vida las circunstancias mandan, y esta vez las cosas han ido de tal manera que su padre ha tenido que encargarse 100% de esta niña desde su primer segundo de vida. Y ha sido ejemplar".

"No lo digo yo, es un hecho. Noto un vínculo especial entre ellos y, lejos de ponerme celosa, me hace sentir muy afortunada y agradecida a la vida por cruzarme con este señor", ha asegurado a continuación.