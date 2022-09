Ion Aramendi no disimula y admite que se ha ido de casa porque tiene una nueva ilusión

Ion Aramendi ya no lo puede ocultar más. Y es que, el presentador ha decidido hacer las maletas y abandonar el hogar familiar tras confesar que tiene una nueva ilusión.

El pasado 30 de julio, el presentador de Mediaset España y su mujer anunciaron a través de las redes sociales que, después de nueve largos e interminables meses, por fin habían dado la bienvenida a su tercera hija en común.

"Marieta nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla. María también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en reanimación", compartió Ion Aramendi en su cuenta de Instagram, poniendo en alerta a todo sus seguidores.

Y es que, tal y como explicaron unos días más tarde, su mujer sufrió alguna que otra complicación en el parto. "Lo hemos pasado regular, pero estamos muy bien, que es lo importante", aseguró María Amores ante las cámaras de Europa Press.

"Yo me he recuperado bien y es lo que me importa. Estoy un poco cansada y con dolor de barriga todavía, pero bien. Con ganas de llegar a casa y ver a mis otros dos hijos".

Desde entonces, no hemos vuelto a ver Ion Aramendi presentando ningún programa de Telecinco. Y es que, estará disfrutando del permiso de paternidad que le corresponde en estos casos.

Ahora, este conocido comunicador ha dejado a todos sus seguidores sin palabras al desvelar su último proyecto profesional, que nada tiene que ver con la pequeña pantalla.

Ion Aramendi hace las maletas

Ion Aramendi no se lo ha pensado dos veces a la hora de abandonar el hogar familiar. Y es que, aunque tan solo hace tres meses que su hija Marieta llegó al mundo, el presentador ha decidido cumplir uno de sus grandes sueños.

A pesar de llevar años ejerciendo como periodista, este conocido presentador de televisión tiene otro gran talento oculto: la música.

Este lunes, 26 de septiembre, Ion Aramendi ha anunciado a través de las redes sociales una noticia muy especial para él. Y es que, todo apunta a que después de mucho tiempo, su grupo de rock, Pitch & Cols, vuelve a los escenarios.

"¡Pitch, de nuevo en la carretera! Este viernes, a las 22:00 horas, concierto en la fachada del Revolutum Hostel Salamanca. Os esperamos a todos los que queráis acompañarnos", ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 79 000 seguidores.

Su talento para la música es algo que hemos podido descubrir tras su regreso a Mediaset España. Desde 2009 hasta 2016, Ion Aramendi trabajó como reportero en el programa Sálvame. Pero, después de siete años en este formato, le llegaron otras ofertas laborales.

Ahora, y después de seis años alejado de este grupo audiovisual, el periodista ha regresado a Telecinco por la puerta grande.

Y es que, en los últimos meses, se han convertido en uno de los rostros más importantes de la cadena gracias a la gran labor que llevó a cabo conduciendo los debates de la última edición de Supervivientes 2022.

Tras esta oportunidad, Ion Aramendi pudo demostrar su talento para la música en el programa de Telecinco, Sálvame Mediafest 2022.

En la última gana de este festival de música, el marido de María Amores dejó a todos sus compañeros con la boca abierta después de la increíble actuación que hizo junto a su banda, Pitch & Cols.

El presentador de Telecinco se atrevió, no solo a tocar la guitarra, sino también se convirtió en el vocalista de este grupo de rock, que escogió la mítica canción Sweet Caroline para su actuación en directo.