Ion Aramendi, fuera de casa por una situación dura que ha puesto todo en peligro

Ion Aramendi ha tenido que estar fuera de casa más tiempo del que hubiera deseado. Y es que, en los últimos días, parece que la vida de este conocido presentador de televisión se ha complicado más de la cuenta.

Tras poner punto y final a la última edición de Supervivientes 2022, el periodista ha tenido que lidiar con un nuevo problema familiar.

Este sábado, 30 de julio, el presentador y su mujer anunciaron el nacimiento de la pequeña Marieta. Pero las cosas no salieron como se esperaban.

Después de nueve meses de espera y de varias horas de quirófano, el parto se complicó considerablemente, lo que les ha obligado a estar lejos de sus otros dos hijos más tiempo del esperado.

Ahora, y totalmente recuperada, María Amores e Ion Aramendi han contado ante las cámaras de Europa Press el infierno por el que han tenido que pasar.

Ion Aramendi estaba muy preocupado por su mujer

Ion Aramendi no ha podido ocultar la preocupación que ha tenido durante todos estos días. Y es que, tras el nacimiento de Marieta, su mujer tuvo que permanecer ingresada más tiempo del esperado.

Minutos después de recibir el alta hospitalaria, el matrimonio no tuvo ningún problema en conceder una entrevista para esta agencia de noticias. Durante esta charla, ambos han querido contar cómo han vivido estos complicados días.

"Lo hemos pasado regular, pero estamos muy bien, que es lo importante", ha asegurado la mujer de Ion Aramendi. "Yo me he recuperado bien y es lo que me importa. Estoy un poco cansada y con dolor de barriga todavía, pero bien. Con ganas de llegar a casa y ver a mis otros dos hijos".

"No hemos querido alarmar, pero no ha sido lo normal, aunque me he recuperado muy rápido", ha matizado a continuación.

Por su parte, el presentador ha querido dar más datos sobre el parto de su tercer hijo. Y es que, según ha contado el presentador de Telecinco, "fue una cesárea que se complicó…".

"En verdad, lo que esperas es que esté en reanimación un ratito y, al final, estuvo un día y medio. Yo estaba con la niña y no sabía mucho, ya sabes cómo son las informaciones a veces en los hospitales".

"Estuve en quirófano con ella y, rápidamente, me echaron porque aquello parecía que se complicaba y me quedé con la niña hasta al día siguiente", ha asegurado Ion. "Le conoce más a él que a mí", se lamenta la mamá de Marieta entre risas.

En relación con la implicación del presentador en el parto, María Amores ha dejado muy claro que no se esperaba menos de él. "Ya tenemos dos y es un padrazo, pero con este es verdad que ha tenido que dar el do el pecho y aparte sin saber cómo estaba yo, con la niña, y lo ha hecho perfecto".

Ahora, el matrimonio está como loco por volver a casa con sus otros dos hijos. Aunque ambos tienen muchas ganas de conocer a su nueva hermanita, lo cierto es que a uno le hace más ilusión que al otro.

"El mayor más, que tiene nueve años, está más emocionado, pero el pequeño también tiene muchas ganas y van a flipar en cuanto la vean".

Ion Aramendi da la bienvenida a su pequeña

Ion Aramendi no quiso dejar pasar la ocasión para comunicarles a sus seguidores de las redes sociales que Marieta ya había llegado al mundo. A través de su cuenta de Instagram, el periodista publicó una fotografía para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

"Marieta nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla. María Amores también está bien, pero, al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones, todavía está en reanimación (y, por eso, no os ha podido contestar a vuestros mensajes). Están muy bien las dos. Un abrazo".

Como era de esperar, el post rápidamente se llenó de comentarios felicitando a los papás. La cantante Lola Índigo, Marta López Álamo o Natalia Ferviu son algunos de los rostros conocidos de nuestro país que han querido darle la bienvenida a la pequeña.