Ion Aramendi entiende que el final está siendo duro porque ella no para de llorar

A punto de convertirse en papá tercera vez, Ion Aramendi sabe que el final está muy cerca. El presentador de Supervivientes está a punto de poner fin a su primera experiencia dentro de Mediaset España.

Y, aunque para él han sido tres meses maravillosos, sabe que hay una mujer que no lo ha pasado del todo bien. Durante este tiempo, una de las personas más criticadas y cuestionadas dentro del reality ha sido Ignacio de Borbón.

Y es que, aunque lo ha intentado con todas sus fuerzas, el joven no ha conseguido encontrar su lugar. A pesar de todo, parece que el modelo ha sabido conquistar el corazón de la audiencia, ya que ha conseguido colarse en la final.

Ahora, y después de llevar todo este tiempo aguantando, Ion Aramendi se ha dado cuenta de que Ana, la madre de Nachete, ya no puede más.

Ion Aramendi entiende por lo que ha pasado

Ion Aramendi sabe perfectamente lo que es sufrir por un hijo, por eso, las lágrimas de Ana le han conmovido. Este lunes, 25 de julio, la madre del modelo no ha podido evitar llorar durante la emisión de Supervivientes: Última Hora.

Los supervivientes tuvieron la oportunidad de visitar por última vez el rincón de los Cayos Cochinos que les ha marcado de por vida. El pirata Morgan les envió un pergamino a cada uno de los concursantes invitándoles a visitar aquel sitio donde han sido tan felices.

Cuando le llegó el turno a Ignacio de Borbón, Ion Aramendi le pidió a la madre del joven que estuviera muy atenta al emotivo encuentro del modelo con aquel lugar tan especial para él.

El primo de Rey de España fue trasladado hasta el árbol de Playa Uva, donde tantas veces se había sentado con sus compañeros para comer.

"No es que en Playa Uva viviera las mejor de las experiencias, pero ese 'banco' sí que me trae buenos recuerdos porque allí tuve muy buenas conversaciones", aseguró el superviviente.

Pero, sin duda, el momento más emotivo fue cuando Nachete encontró una caja roja en la que se encontraban unas cartas de sus familiares.

Nada más terminar el vídeo, Ion Aramendi le dio paso a Ana. "Qué bonito, ¿no?", le preguntó a la madre de concursante, que no pudo evitar llorar. "No te salen las palabras...", le dijo el presentador del formato. "Ha aguantado mucho", le respondió ella.

Después de asegurar que está muy orgullosa del concurso de su hijo, la defensora de Ignacio no pudo dejar de llorar. "No puedo hablar, me he roto", aseguró visiblemente emocionada.

"No pasa nada Ana, tranquila. Es normal, han sido muchos meses y mucha presión", le dijo Ion Aramendi, mientras le daba un abrazo a la defensora.

"Quiero decirte que también hay que felicitarte a ti por el pedazo de concurso que has hecho defendiendo a tu hijo. Enhorabuena de verdad", le dijo el presentador a continuación.

"Yo no tengo ni una pega. Creo que sale de ahí mucho más mayor, a pesar de tener tan solo 21 años", aseguró la mujer, muy orgullosa del paso de su hijo por los Cayos Cochinos.

Por su parte, César, el amigo de Alejandro Nieto, también quiso compartir la opinión que tiene sobre el concurso de Ignacio.

"Yo siempre le digo a Ana que su hijo se está haciendo una mili. Sin querer ofender a nadie con esto que estoy diciendo. Pero también creo que, como bien dice ella, Ignacio se fue hecho un niño a la isla y vuelve hecho todo un hombre".