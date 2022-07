Ion Aramendi se enfrenta a la suegra por una mentira que ensucia el romance

Ion Aramendi ha regresado flamante y sonriente al plató de Supervivientes después de unos largos días de ausencia. Ion ha vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida esta última semana. El motivo fue que uno de sus hijos había tenido que ser ingresado de urgencia, sumiendo a toda la familia en un alto nerviosismo.

Al pequeño le empezó una extraña reacción después de comer un bocadillo, hasta el punto que tuvo un choque anafiláctico. El pequeño padece anafilaxia, una enfermedad que provoca reacciones alérgicas muy graves. El problema es que, supuestamente, no comió nada prohibido, por lo que el susto fue enorme.

A este varapalo familiar se le sumó un diagnóstico positivo de Covid-19 para Ion, lo que le ha mantenido prácticamente una semana alejado de los platós de Telecinco.

| Mediaset

Su regreso, este domingo por la noche, fue muy celebrado. Principalmente por él, que tenía muchas ganas de volver al trabajo, tras estos problemas de salud. Carlos Sobera ha sido el encargado de sustituirlo, tanto a él como a Jorge Javier Vázquez, que también está en casa, positivo por coronavirus.

Ion Aramendi habla claro con la suegra más famosa del concurso

Ion Aramendi ha regresado con ganas de poner los puntos sobre las íes en una serie de cuestiones. Y es que tras la visita de Arelys, la madre de Yulen, a Honduras, los hechos se han precipitado. Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizan el romance más sonado de Supervivientes en los últimos años.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La colaboradora de Sálvame y el esgrimista olímpico viven una relación sentimental que para algunos es sincera, pero para otros un puro montaje para lograr llegar a la final. Para rizar el rizo, ha entrado en juego la suegra de Anabel. La madre de Yulen ha puesto a parir a la sobrina de Isabel Pantoja en plató, mientras que en Honduras le ha "abierto las puertas de su casa", literalmente.

Pese a que no pueden trasladar información de España, la madre de Yulen tuvo una extraña conversación con su hijo durante la visita. Con los frijoles como protagonistas, Arelys intentó trasladar a su hijo que se aleje de Anabel y haga su propio concurso.

| Mediaset

Esto ha provocado la primera crisis en la pareja. No tanto como para separarse; sí para cuestionarse si realmente les está favoreciendo la relación para ganar el concurso. Yulen ha demostrado además una tremenda dependencia emocional de su madre, por lo que el papel de Arelys es fundamental, cosa que Ion ha sacado a la luz.

Ion ha interrogado a Arelys sobre esta conversación, a lo que ella ha echado balones fuera. "¿No le dijiste nada por debajo? Algo le dijiste, Arelys", le ha planteado Aramendi.

Ella se ha puesto nerviosa para responder. "No fue así... él me preguntó que no se estaba viendo su concurso y le dije que no, que no se estaba viendo su concurso".

Por su parte la madre de Anabel, también ha entrado en esta guerra familiar, sin cortarse. Merchi ha recomendado a su hija que concurse "con la cabeza", a la vez que ha tildado de "falsos" a Yulen y a Arelys.

Ion Aramendi también ve estrategia en la famosa conversación de los frijoles de la suegra de Anabel con su hijo. "Ya hablaremos de esto, Arelys", porque sus palabras en plató siguen sin reflejar demasiado la realidad.

Tras la expulsión de Kiko Matamoros, las puertas de la final están más abiertas que nunca y ya van todos a por todas para llevarse el ansiado botín de 200 000 euros. Ion Aramendi estará muy pendiente de todo lo que paso para retransmitirlo a la audiencia, ahora que ya está plenamente recuperado y con fuerzas.