Ion Aramendi, asustado y triste al saber qué pretende hacer su mujer en el hospital

Ion Aramendi está realmente preocupado por la situación de su mujer después de dar a luz a su tercer hijo el pasado mes de julio. En esta caso, fue una bebé la que trajo la felicidad al hogar del conocido presentador vasco de Mediaset.

Ambos forman una bonita familia numerosa y estaban pletóricos cuando el tercero de sus retoños venía al mundo. Eso sí, según van pasando las semanas tras el parto de María Amores, mujer de Ion Aramendi, el presentador de Telecinco ha entrado en pánico por momentos.

Meses atrás, María Amores desvelaba a sus seguidores en su cuenta de Instagram la llegada de "un nuevo 'hijo' que ha venido de sorpresa". Así se expresaba en un post en el que anunciaba la buena nueva la esposa del comunicador.

Ion Aramendi, alertado por un problema de su mujer tras el parto

El matrimonio tiraba de humor según avanzaba el tiempo y afirmaba que el futuro bebé "ya tenía 13 semanas y estoy estresadito perdido. Me han tenido de mudanza, viajando en trenes, autobuses, coches, viviendo en diferentes casas y ciudades y me han ignorado un poco".

| Instagram - Telecinco

El caso es que una vez que la pequeña hija del matrimonio llegó al mundo, parece que la situación familiar se ha complicado. Hay que señalar que el nacimiento tuvo que realizarse mediante una cesárea urgente. E incluso se llegó a temer por la vida del tercer hijo de la pareja.

Por suerte para Aramendi y su mujer, finalmente todo salió correctamente y Marieta se convertía en el quinto miembro de la gran familia Aramendi Amores.

María compartía con sus miles de seguidores su satisfacción tras nacer su hija. "Marieta & mamá juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar".

"Parece que sigo embarazada"

"Parto inducido durante 24 horas. Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien", contaba en sus redes.

Esta semana, en sus propias redes, Amores también ha desvelado las consecuencias que el parto ha dejado en su cuerpo. Lo cierto es que la mujer de Ion va a necesitar pasar de nuevo por el hospital para operarse.

| Instagram

"Os hablo del nuevo miembro de la familia: la diástasis". Así lo empezaba explicando sin demasiada ilusión, pero siempre queriendo ponerle un punto desenfadado a esta situación.

La diástasis es una modificación de la pared abdominal que tiene lugar cuando los músculos rectos del abdomen se separan. Con todo, se queda la zona central de la pared abdominal menos fortalecida.

No pasará por quirófano de forma inminente

"Parece que sigo embarazada… No se me quita. No tengo 25 años, tengo 45", seguía explicando en sus historias la vasca. Eso sí, no pasará por el quirófano de manera inmediata.

"Prefiero que me operen dentro de un año o así", exponía antes de aconsejar a sus seguidores que trabajen su suelo pélvico y fortalezcan el abdomen.

| Instagram: sraamores

A la espera del quirófano, la mujer del comunicador de Telecinco sigue feliz al ver cómo va creciendo su bebé en sus primeros meses. Una bebé que se porta muy bien y se lleva genial con sus dos hermanos.

Eso sí, además de su faceta de madre, la donostiarra también continúa haciendo planes con su marido cuando las circunstancias se lo permiten.

El último plan, que ha sido publicado en sus stories, fue irse con el flamante presentador de Supervivientes y unos allegados a ver en concierto al grupo canadiense Arcade Fire.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco