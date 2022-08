El inquietante mensaje de Lolita Flores, de madrugada, preocupa a sus seres queridos

Lolita Flores ha dejado muy preocupados a sus allegados tras la última aparición pública. Y es que, Lolita ha compartido, a altas horas de la noche, una extraña e inquietante publicación.

El pasado 4 de julio, Elena Furiase dio la bienvenida a Nala, fruto de su relación con Gonzalo Sierra. Desde entonces, la actriz no ha dejado de informar a todos sus seguidores de las redes sociales cómo está siendo la llegada de la nueva integrante de este conocido clan de artistas.

| La Noticia Digital

Y, aunque todos están encantados con la pequeña, lo cierto es que su hijo pequeño no lo está llevando todo lo bien que debería.

"Bueno, lo lleva bien, lo lleva bien. Está un poco rebelde, normal, es muy pequeño. A veces, tendemos a hacerles mayores a los que todavía siguen siendo muy pequeños y hay que tenerles en cuenta", aseguró Elena Furiase hace unos días ante las cámaras de Europa Press.

Ahora, y cuando la pequeña Nala acaba de cumplir su primer mes de vida, la hija de 'la Faraona' ha dejado a todos sin palabras tras compartir en sus redes sociales un desconcertante texto.

Lolita Flores no sabe lo que dice

Lolita Flores ha dejado a todos sus fans de piedra al compartir en sus redes sociales un inquietante texto.

| GTRES

Alrededor de las cuatro de la mañana de este mismo viernes 12 de agosto, Lolita Flores ha acudido a su cuenta de Instagram, donde ha publicado su última imagen.

En ella, podemos ver a la artista posando en lo que parece una terraza de verano o discoteca. Pero, lo que más llama la atención no es este selfi desenfocado, sino el escrito que Lolita Flores ha compartido junto a él.

Lolita Flores no ha tenido ningún problema en explayarse con una extraña e indescifrable reflexión. Y es que, todo apunta a que le ha entrado un ataque de nostalgia.

"Gracias a la vida por tanto; por esos dos hijos, nietos, familia, amigos. Solo me falta enamorarme de alguien que me valore, aunque la verdad no estoy por la labor… Tendrán que venir por derecho y con la verdad escrita en sangre…".

"Qué profunda la vida, mi raza, la de cada uno... Gracias por mis 64 años estupendos por mi trabajo. En general, gracias por la vida tan maravillosa que tengo", escribió a continuación.

En este momento, Lolita Flores se puso intensa y quiso recordar que, a pesar de todos los baches y obstáculos que ha tenido en la vida, no se arrepiente de nada.

"Lo di todo a cambio de migajas, pero no me arrepiento. Duermo con mi conciencia tranquila y no espero que nadie me dé nada, solo lo que tengo: amor a manos llenas de mi gente".

Para finalizar, Lolita Flores quiso despedirse de sus seguidores, agradeciéndoles su amor y dedicación.

"Yo digo y lo puedo decir, doy y doy y seguiré dando. Es mi condición, gracias a todos los que me seguís y los que me pedís una foto. Vosotros me hacéis grande… Con lo pequeñita que soy. Gracias".

| GTRES

Lolita Flores recibe el apoyo de sus fans

Nada más hacerse público esta publicación, los fans de Lolita Flores no se lo pensaron dos veces a la hora de levantar el ánimo de la artista.

"Eres una pequeña gran mujer, Lolita. Me encanta tu carácter, cómo piensas, cómo lo dices", le escribió uno de sus admiradores. "Lolita, eres única. Sigue así, que eres muy grande", apuntó otro usuario de esta red social.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"De pequeñita, nada. Eres muy grande y como siempre digo, lo importante es tener la conciencia tranquila y estar en paz. Equivocarte es normal, rectificar es de sabio", escribía uno de los seguidores de Lolita Flores.