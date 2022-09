Íñigo Onieva reconoce que el rumor es cierto y le explica todo a la madre de su hijo

Íñigo Onieva y Tamara Falcó están mejor que nunca. No les ha quedado otra opción que reconocer públicamente los rumores que se han generado en los últimos días. Según se ha publicado en varios medios de comunicación nacionales, Íñigo habría tomado la decisión de comprarle un anillo de matrimonio.

A pesar de que ya era un secreto a voces, la hija de Isabel Preysler desmintió la información. Quizá haga lo mismo cuando se empiece a especular con su embarazo.

En la presentación de la nueva colección de una conocida marca de moda Tamara aseguró que, hasta ahora, ese momento no se había producido.

"No confirmamos porque habría que hablar con Íñigo y tendría que preguntarle cuándo ha sucedido exactamente, porque yo no estaba cuando sucedió, pero bueno".

"La periodista en cuestión tenía muchos datos y parecía bastante verídico. Yo, la verdad, es que no me enteré de mucho, apagué el móvil porque me estaba llegando una avalancha de mensajes".

Íñigo sabe que Tamara, Tami como él le llama, será la mamá de su primer bebé, aunque todavía no se sienten preparados para el cambio. Según han contado en otras ocasiones, lo harán después de la boda, en un futuro no muy lejano.

Íñigo Onieva es el hombre más feliz

Íñigo Onieva y Tamara Falcó están de celebración. Y es que, después de más de dos años de relación, por fin, han decidido dar el paso más importante de sus vidas.

A pocos días de mudarse al nuevo ático que la ganadora de MasterChef Celebrity compró en el barrio Puerta de Hierro (Madrid), el diseñador de coches ha sorprendido a su pareja con un gesto muy especial.

Gracias a las redes sociales de la hija de Isabel Preysler hemos podido saber que Íñigo Onieva, por fin, ha decidido pedirle matrimonio a la mujer de su vida. "Soy muy feliz, en eso se resume…", ha asegurado Falcó a través de su cuenta de Instagram.

La socialité ha querido inmortalizar este momento tan especial publicando en su perfil personal una foto en la que muestra su anillo de compromiso.

En ella, podemos ver a la pareja besándose, mientras que la prometida de Íñigo Onieva enseña su original alianza. Junto a esta instantánea, la colaboradora de El hormiguero ha escrito una bonita dedicatoria dedicada al amor de su vida.

"Antes de conocerte me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", ha comenzado relatando Tamara. Íñigo le ha contado todos sus sentimientos y ella ha reacionado de maravilla.

"¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: 'es una locura de amor…'. Y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: 'al final, en la vida, lo único que importa es el amor'.

Para la pareja del empresario todos estos años de relación le han servido para darse cuenta de que el amor entre ellos es más fuerte de lo que se imaginaba. Por eso tendrán un hijo en un futuro, ambos quieren y se están preparando para dar el paso. Después de la boda darán la gran noticia, sin duda un acontecimiento histórico.

"Escribo 'amor' en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo".

"Atrás dejo la perfección mundana por una que, para mí, tiene mucho más valor. Una unión que esperemos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro".

"Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el 'sí' que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero".