Iñigo Onieva recibe una carta de Tamara Falcó pidiendo perdón y otra oportunidad

Iñigo Onieva sabe que su ex lleva varias semanas siendo la protagonista de numerosas polémicas, algunas provocadas por ella misma. Tamara Falcó dijo ciertas palabras que le han llevado a estar en el ojo del huracán, aunque no era su intención.

En primer lugar, y la más importante de todas, tuvo que ver con la infidelidad que reconoció el que iba a ser su marido, Iñigo Onieva. Un delicado asunto por el que la marquesa de Griñón rompió su relación con él de forma inmediata.

Tamara no daba crédito a lo sucedido. Pensaba que lo mejor era aislarse del problema y se marchó a casa de su madre, aunque no por mucho tiempo.

Iñigo Onieva no esperaba tal reacción por parte de su expareja

Lo cierto es que apenas estuvo unos días reflexionando sobre esta situación que le había sobrevenido de buenas a primeras. Después de dar la cara y admitir que no iba a perdonar a su novio y que era imposible la reconciliación, se marchó a México a un congreso sobre la Familia.

En este foro, de carácter ultraconservador y ultracatólico, Falcó quiso hablar de la fe cristiana y los valores de la familia, entre otros temas. Y como no podía ser de otra manera, de su ruptura con el joven empresario madrileño.

El caso es que la expareja de Iñigo Onieva sorprendió a todos y cabreó a muchos después de que hiciese unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

En ellas, el colectivo LGTBIQ+ se sentía aludido y, especialmente, insultado por unas palabras de la marquesa de Griñón que han dado la vuelta al mundo.

Íñigo Onieva admite que el perdón ya ha llegado

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal...". Estas fueron las controvertidas palabras de Tamara Falcó, que han sido muy criticadas, entre otros por Jorge Javier Vázquez en su programa Sálvame.

El presentador catalán afeó de forma contundente esta sentencia tan polémica de la hija de Carlos Falcó e instó a que algunos buenos amigos de la celebrity no se quedasen callados. Les exigió que rechazasen de pleno estas declaraciones de Tamara, que hacen un flaco favor para su colectivo.

Lo cierto es que la ex de Iñigo Onieva ha tenido que salir al paso. Lo ha hecho unos días después de toda esta ola de críticas que recibido en los últimos días.

Sabía que, en algún momento, tenía que dar la cara y lo ha hecho a través de sus redes sociales. En varios stories, esta explica realmente el significado de unas palabras que mucha gente ha interpretado mal, según su versión.

Tamara Falcó a solucionado su error

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja", comenzaba.

"Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente, y aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio", reza el texto de Tamara Falcó.

Veremos si estas palabras son suficientes para que se calmen los ánimos en el colectivo LGTBIQ+. Habrá que estar atentos a ver si Tamara deja de recibir nuevas críticas que le han acabado de hundir por completo en los últimos días.